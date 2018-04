Musica e moda a Palermo

Record Store Day e non solo, Palermo tra dischi e artigianato della moda. ''Originale'' sempre in festa

La giornata mondiale del vinile mette in risalto le potenzialità ancora inesplorate di una Palermo che si fida della qualità, musicale e non

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 22/04/2018 - 15:29:51 Letto 1100 volte

Non necessariamente un mondo che si evolve è un mondo che si dimentica della storia. Potrebbe sembrare una frase fatta o uno slogan pubblicitario, in realtà è il concetto chiave del Record Store Day celebrato ieri 21 aprile, la giornata del disco in vinile e di chi ne ha fatto un mestiere e una passione. Tecnologia straripante e quel concentrato di arte e codice di programmazione che si chiama Spotify non spaventano il mondo del vinile, che anzi risponde con un eloquentissimo +46,7% di ricavi in Italia dal 2016 al 2017 [Dati FIMI].

E Palermo? La Capitale della Cultura 2018 è in linea col resto d’Italia. Ieri Rizzo Manufacture Studio ha organizzato nella propria sede, nel cortile interno di via Ruggiero Settimo 74, una grande festa del vinile con la collaborazione di Indigo e Ballarak, ospitando le esibizioni dal vivo de Il Suono di Bill, Ciaka di Chino y los Morteros, il duo Diana e il collettivo di DJ Sound Butik. Un mondo di nostalgia e subculture, che fa da perfetta cornice alla celebrazione del vinile ma anche dell’artigianato. Una prova perfetta della presenza dello spirito tutto palermitano di arricchire ciò che già esiste con qualcos’altro che aggiunge valore.

Bizio Rizzo (Fabrizio all'anagrafe) ama i dischi, e li vende anche. Ma non può fare a meno di amare e divulgare anche i dettami della moda e dell’artigianato. E questa commistione è alla base della realtà che da tre generazioni la sua famiglia respira, vive e offre ai palermitani. “Il disco è insostituibile” – dice Rizzo – “e i palermitani lo sanno bene, soprattutto i giovani. Ho notato una crescita della voglia di riscoprire il supporto musicale per eccellenza. Il vinile piace a tutti, per cui è praticamente impossibile sintetizzare il cliente-tipo in un unico profilo”. Un potere d'aggregazione e un valore poetico, quelli del disco fisico, che fanno la vera forza di questo mercato. Per Rizzo “A prescindere dagli acquisti emozionali e spontanei, gli abitanti di Palermo hanno nel DNA una serie di sottoculture e di fatto vivono, sentono, amano la musica. E proprio per questo la comprano su disco”.

E quale miglior concept di originalità mista a nostalgia se non quello di creare un “portale” di moda e musica? Inutile girarci attorno, non è una legge universale ma l’identità tra ciò che si ascolta e ciò che si indossa esiste ed è forte. A Palermo, contraddittoria città così generosa ma così diffidente, la tendenza popolare degli ultimi anni è stata quella di inquadrare gli individui attraverso gli stili musicali e della moda: “Questo sta cambiando – è la percezione di Rizzo – perché l’era della tecnologia ha risvegliato un’enorme curiosità e anche Palermo è curiosa, sia di capire la musica, sia di perfezionare o rivoluzionare quello che oggi si definisce ormai 'outfit'”.

E la moda è affare di famiglia: Luna Rizzo, giovanissima figlia di Bizio, creando il bazar Luna Store ha scelto la propria terra. Niente fuga obbligata all’estero che spesso diventa necessità per i suoi coetanei e non, bensì opportunità di dare uno spazio a giovani palermitani artisti della moda, che di spazio non ne hanno abbastanza. “Dobbiamo crederci – è l’appello di Luna – perché il palermitano ha bisogno di essere stimolato. E chi meglio di noi giovani per metterci in gioco e creare questi stimoli? Siamo un popolo ricco di idee, in una terra fantastica. Dobbiamo solo imparare ad usufruire delle potenzialità che abbiamo, e il talento di giovani artisti della moda è una di queste”.

Così sono nate collaborazioni per favorire la diffusione di idee e prodotti per i palermitani, da palermitani: i gioielli in argento di Alessandra Davì; i portapiante in corda e i lavori grafici fatti a mano di Chiara Neve; le borse stampate, le spille e gli sketchbook di Ahoy Collective, palermitani che vivono a Berlino; le collane artigianali "one-of-a-kind" di Bracket Studio; le stoffe stampate e cucite di Sartilegio. “Questi ragazzi non avevano un proprio spazio a Palermo, tanto che alcuni di loro sono dovuti andare via. Il che è paradossale”, è la considerazione finale di Luna. “Quindi questo inizio potrebbe essere il primo passo per fare sempre di più anche in un campo che purtroppo, specialmente nella nostra terra, si tende a considerare di nicchia: l’arte della moda e dell’accessorio. Sono arte anche le persone che lavorano nel loro piccolo laboratorio, o che faticano sedute alla loro piccola macchina da cucire. Bisogna stimolare queste persone, e Palermo sembra proprio apprezzare e condividere questa nuova apertura”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!