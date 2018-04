mostra fotografica

''Robert Capa Retrospective'': di scena a Palermo il grande fotogiornalismo, tra leggende e storia siciliana

In mostra al Real Albergo dei Poveri di Palermo 107 scatti in bianco e nero che raccontano la guerra nello stile unico e iconico del co-fondatore di Magnum Photos

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 24/04/2018 - 16:24:31 Letto 475 volte

Un nome inventato ad arte per creare un personaggio leggendario, un amore da romanzo con una donna brillante e straordinariamente affine, l’ambizioso progetto (diventato realtà) di un’agenzia fotografica per fotografi e di proprietà di fotografi; ma soprattutto, la voglia di spingersi nel racconto della realtà dove nessun uomo era ancora arrivato, ogni volta, un passo in più, sempre più vicino. Questo e tanto altro era Robert Capa, pseudonimo di Endre Ernő Friedmann, fotografo e fotoreporter nativo di Budapest e icona del XX secolo a cui è dedicata la mostra fotografica “Robert Capa Retrospective”, a Palermo dal 25 aprile al 9 settembre 2018 al Real Albergo dei Poveri.

"Closer", appunto, "più vicino": è questo il tema scelto da Magnum in occasione dei 70 anni dalla sua nascita, per fare da filo conduttore in ognuna delle manifestazioni celebrative in programma.

La rassegna è promossa dall’Assessorato Regionale ai beni culturali e all’identità siciliana, ed è organizzata da Civita in collaborazione con Magnum Photos e la Casa dei Tre Oci. Alla conferenza stampa d’anteprima di oggi, presenti l’amministratore delegato di Civita Mostre Alberto Rossetti, il dirigente generale dell’assessorato ai Beni culturali e all’Identità siciliana Sergio Alessandro, il curatore della mostra Denis Curti e l’exhibition coordinator di Magnum Photos Parigi Marion Schneider. Assenza dell’ultim’ora quella dell’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana Sebastiano Tusa, impegnato con le attività amministrative legate alla legge finanziaria regionale. Tra gli altri, la mostra è stata fortemente voluta da Vittorio Sgarbi.

Il progetto, curato da Denis Curti, fa fede alla mostra originariamente curata da Richard Whelan, e comprende 107 scatti in bianco e nero che si articolano in dodici sezioni storico-geografiche, dal 1936 al 1954 (anno della morte, per l'esplosione di una mina in Indocina), raccontando attraverso la lente e gli occhi di Capa la cruda e tragica realtà della guerra in giro per il mondo. Prove esclusive, oltre che fotografie d’autore, in quanto atti tangibili di eventi altrimenti solo immaginabili: basti pensare agli scatti realizzati da Capa dalle navi militari durante il D-Day, il giorno dello sbarco in Normandia delle truppe americane, o alla celeberrima e controversa foto “Il miliziano colpito a morte”, che ritrae un miliziano anarchico spagnolo nell’esatto istante in cui viene ucciso da una pallottola franchista durante la Guerra Civile Spagnola, o dal "fuoco amico" durante un'esercitazione com'è stato in seguito sostenuto da Whelan, studioso di Capa.

Morte di un miliziano lealista, fronte di Cordoba, Spagna, inizio settembre 1936 © Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos

Ognuna di queste fotografie, alcune più di altre, ha acquisito nel tempo un vero e proprio status leggendario: ancora aperto è il dibattito sul set di foto del D-Day, pubblicate su Life “Slightly out of focus” (“leggermente fuori fuoco”, come vennero definite), ma che Capa ha sempre sostenuto essere state realizzate allo stato dell’arte e solo in seguito danneggiate in camera oscura (parrebbe proprio dal personale di Life); luci e ombre anche sullo scatto del miliziano spagnolo, criticato a più riprese in quanto presunto set architettato, ma di cui varie ricostruzioni e indagini storiche sembrano invece confermare l’attendibilità.

Nella mostra c’è spazio anche per la Sicilia, con una sezione speciale dedicata ai giorni che Robert Capa ha trascorso sull’isola, quando vi è giunto nel luglio del 1943 a bordo di una nave che portava rifornimenti e fungeva da copertura per l'avanzata della Settima Armata del generale George D. Patton. Le truppe americane spingevano verso Palermo, dove trovarono ad accoglierle la popolazione esultante per la fine dell'occupazione tedesca. Spaccati della vita siciliana al tempo della Grande Guerra, ri-personalizzando attraverso la fotografia quanto di più sensibile e umano la guerra aveva sottratto ai soggetti di Capa, rappresentanti fotografici di una condizione senza precedenti.

Contadino siciliano indica a un ufficiale americano la direzione presa dai tedeschi, nei pressi di Troina, Sicilia, 4-5 agosto 1943 © Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos

Documenti inestimabili, come il valore delle figure del fotografo e del fotogiornalista, tanto da portare Robert Capa a fondare nel 1947, insieme a Henri Cartier-Bresson, George Rodger, David “Chim” Seymour e William Vandivert, l’agenzia fotografica di rilevanza mondiale Magnum Photos.

La mostra ospita anche i ritratti, aspetto più “ludico” della fotografia di Robert Capa, tra i quali quello di Ingrid Bergmann, con cui Capa è stato fidanzato dopo la relazione amorosa ai limiti del reale con la fotografa Gerda Taro, vera donna della sua vita. E poi ancora gli amici Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Henri Matisse, Truman Capote, e tanti altri, fino al ritratto in cui Capa stesso figura con John Steinbeck, ad opera di Ruth Orkin.

“Robert Capa Retrospective” sarà al Real Albergo dei Poveri di Palermo dal 25 aprile fino al 9 settembre 2018. Per gli orari di visita, i prezzi dei biglietti e le informazioni complete sulla mostra, è possibile visitare il sito ufficiale www.mostrarobertcapa.it .

