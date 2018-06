realtà o finzione?

''Sindaco vattinni a casa'': falso allarme, è un set Rai. Ma a Palermo la realtà si mischia alla finzione

Davanti alla sede del Comune di Palermo striscioni di protesta su vari temi sociali, ma a esporli sono gli attori del film ispirato all'ex assessora Agnese Ciulla. E la realtà del capoluogo? Non è poi così diversa

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 09/06/2018 - 15:49:48 Letto 750 volte

"Vattinni a casa", è il messaggio diretto al sindaco su uno striscione apparso stamattina a piazza Pretoria, davanti a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. Sui lunghi drappi bianchi si legge anche "Profughi falsi, crimine e guadagno veri", e ancora "Troppa gente senza case". Temi seri, attuali, di rilevanza nazionale. Ma il sindaco non è quello vero, e i manifestanti non sono altro che gli attori del film Rai "Tutto il giorno davanti" (titolo provvisorio) di Luciano Manuzzi, liberamente ispirato alla vita dell'ex assessora comunale alle Attività sociali Agnese Ciulla, che vedrà nel cast anche l'attrice Isabella Ragonese. Ma i palermitani possono permettersi il lusso di guardare a certe "false proteste" con il distacco di chi sa che si tratta solo di finzione? La realtà dei problemi di Palermo è tanto diversa dal set?

Con ogni probabilità, ogni cittadino risponderebbe un secco "no". La città affoga (di nuovo) nei rifiuti di una non-differenziata che non regala soddisfazioni né consegna colpevoli alla società. La vita del palermitano è una giungla di mezzi pubblici dal funzionamento altalenante in una città che continua ad inciampare nelle buche, del suo asfalto e della burocrazia (telematica e non). Il Comune gioca a nascondino e battaglia a fasi alterne con l'opposizione di Sala delle Lapidi, e la storia dello "scarica barile" per gli enormi vuoti dei conti di bilancio si ripete nei giorni, nei mesi, negli anni. Perciò i cittadini accorsi curiosi ad osservare le riprese del film, a una prima impressione non hanno considerato puro intrattenimento le manifestazioni inscenate.

Il sindaco Leoluca Orlando probabilmente in questo periodo a casa vorrebbe starci davvero, non per abbandonare il ruolo di sindaco (questo racconto non vuole portare a tale istigazione), bensì per poter dire a se stesso e alla città che non è necessario seguire più e più volte, da una distanza sempre più ravvicinata, ogni singola criticità irrisolta del nostro amato e odiato capoluogo siciliano.

Sì, siciliano, perché Palermo, anche se a volte lo si dimentica, è inserito nel ben più ampio contesto regionale di una Sicilia che ancora non ha trovato la quadra per funzionare, e bene, come un tutt'uno. I dipendenti della Regione Siciliana del presidente Nello Musumeci sono in continua agitazione: chi dagli uffici lamenta di dover comprare da sé le cartucce per le stampanti, chi dai Beni Culturali vuota le tasche bucate per i mancati pagamenti degli indennizzi ai custodi dei musei. E poi, impossibile trascurare il terremoto nei palazzi della politica: la scossa dell'ormai celebre sistema Montante risuona ancora potente, e riporta la palla al centro di un campo che ancora una volta ha visto andare in gol la criminalità e l'oligarchia dei pochi (auto)eletti. E l'assist chi glielo ha fornito? Mentre l'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante si dice provato dal carcere, i magistrati e il presidente della Commissione Antimafia Claudio Fava continuano a scavare tra gli innumerevoli dossier degni di un film risultati dalla rete imbastita dal "re dello spionaggio" nisseno. I nomi coinvolti sono importanti, le personalità in vista tante.

Degni di un film, appunto. La realtà che si mischia con la finzione. Palermo non è mai stata una città facile, né quando a contendersela secoli e secoli fa erano i più potenti e feroci dominatori del mondo allora conosciuto, né quando a contendersela oggi sono le forze politiche e sociali che si ritengono ognuna destinataria di una fetta della torta. Una torta che ogni volta che sta per finire, divorata dagli scandali, riesce a tornare più bella e più buona di prima. Perché Palermo è già un set cinematografico, ma della realtà. E non servono attori per vivere quello che è un film unico nel suo genere, alcune volte di fantascienza, altre drammatico, in certi casi a lieto fine, in altri da inondare il volto di lacrime amare.

