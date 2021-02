Social

Social e challenge pericolose, dalla Polizia Postale 5 consigli ai genitori

La polizia postale impegnata in prima linea sul tema delle challenge on line, le sfide all'ultimo respiro: 5 consigli ai genitori.

01/02/2021

I casi di cronaca tragici, come la morte della bambina di appena 10 anni a Palermo o il bambino di nove a Palermo, lasciano a tutti i genitori sentimenti di preoccupazione, rabbia, impotenza, senso di fallimento. Come evitare pericoli del genere ai figli? Che abbiano 10 o siano adolescenti, cambia certo ma non elimina preoccupazione. A 9 anni si può evitare di dare il cellulare, a 15 no, ma l'ansia di come venga usato resta al di là dell'età, specie se l'uso per la comunicazione e per la navigazione procede con disinvoltura da nativi digitali superiore alla dimistichezza spesso meno smart dei grandi.

I meandri dei social, le navigazioni nascoste, i tamtam pericolosi sfuggono spesso e con esso il controllo. Ecco dunque che l'utilizzo consapevole è una cultura da apprendere, un'educazione che vale per tutti. Le challenge on line, le sfide all'ultimo respiro (come quella che a quanto si sa ha causato la morte atroce della bambina della Kalsa) come possono essere evitate? La polizia postale impegnata in prima linea sul tema offre 5 consigli ai genitori:

Parlate ai ragazzi delle nuove sfide che girano in rete in modo che non ne subiscano il fascino se ne vengono al corrente da coetanei o sui socialnetwork;

Assicuratevi che abbiano chiaro quali rischi si corrono a partecipare alle challenge online. I ragazzi spesso si credono immortali e invincibili perché “nel fiore degli anni”: in realtà per una immaturità delle loro capacità di prevedere le conseguenze di ciò che fanno potrebbero valutare, come innocui comportamenti letali.

Alcune challenge espongono a rischi medici (assunzione di saponi, medicinali, sostanze di uso comune come cannella, sale, bicarbonato etc), altre inducono a compiere azioni che possono produrre gravi ferimenti a se’ o agli altri (selfie estremi, soffocamento autoindotto, sgambetti, salti su auto in corsa, distendersi sui binari, etc);

Monitorate la navigazione e l’uso delle app social, anche stabilendo un tempo massimo da trascorrere connessi. Mostratevi curiosi verso ciò che tiene i ragazzi incollati agli smartphone: potrete capire meglio cosa li attrae e come guidarli nell’uso in modo da essere sempre al sicuro.

Se trovate in rete video riguardanti sfide pericolose, se sui social compaiono inviti a partecipare a challenge, se i vostri figli ricevono da coetanei video riguardanti le sfide segnalateli subito a www.commissariatodips.it

Tenetevi sempre aggiornati sui nuovi rischi in rete con gli ALERT che vengono pubblicati sul portale www.commissariatodips.it e sulle pagine Facebook Una Vita da Social e Commissariato di PS Online

Fonte: Ansa

