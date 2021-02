Spreco alimentare

Spreco alimentare in calo nel 2020: al Sud si getta il 15% in più di cibo e avanzi

Sprechiamo di più al Sud, dove si getta il 15% in più di cibo e avanzi, circa 600 grammi a settimana.

L’Italia ai tempi del covid prosciuga lo spreco alimentare e rilancia sullo sviluppo sostenibile: nel 2020 finiscono nella spazzatura 'solo' 27 kg di cibo a testa (529 grammi a settimana), l'11,78% in meno rispetto al 2019. Questo significa oltre 222mila tonnellate di cibo 'salvato' dallo spreco in Italia (per la precisione, 222.125 tonnellate) e un risparmio di 6 euro pro capite, ovvero 376 milioni euro a livello nazionale, in un anno intero.

Sono i risultati dello studio 'Spreco, il caso Italia' di Waste Watcher International Observatory - Università di Bologna Last Minute Market su dati Ipsos, presentati in occasione dell’ottava Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, in calendario ieri, venerdì 5 febbraio 2021.

Sprechiamo di più al Sud, dove si getta il 15% in più di cibo e avanzi (circa 600 grammi a settimana) mentre si spreca meno al Nord (- 8%, circa 489 grammi a settimana) e nel centro Italia (- 7%, circa 496 grammi settimanali). E sono le famiglie con figli a gettare più spesso il cibo: in media lo fanno il 15% in più dei single. A sorpresa, meno si guadagna e più si spreca: il 38% circa di italiani che si autodefiniscono 'di ceto basso / medio-basso' getta circa il 10/15% in più rispetto agli altri intervistati.

