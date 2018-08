mostra

''Terra di me'', la cartografia si tinge di umanità sotto lo sguardo di Bianco-Valente

A Palazzo Branciforte le opere inedite dei due artisti contemporanei si legano ai temi del viaggio e delle migrazioni, in un originale confronto con le mappe del XV - XVIII secolo della Fondazione Sicilia

Bianco-Valente, Terra di me, 2018, Stampa digitale

Apre al pubblico sabato 23 giugno il progetto espositivo "Terra di me" del duo artistico Bianco-Valente, promosso e sostenuto dalla Fondazione Sicilia in occasione di Manifesta 12, ideato e organizzato da Sicily Art and Culture e da Civita Sicilia con la collaborazione del CRESM e inserito nel programma di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. L’esposizione, visitabile fino al 30 settembre, pone al centro il punto d’osservazione degli artisti sul confine sottile tra sé e l’altro, su quanto sia possibile condividere il vissuto altrui.

Quella di Bianco-Valente è una ricerca sociologica, un ampio esperimento linguistico in cui forma e rappresentazione diventano elementi subordinati alla consapevolezza di un codice condiviso. Per questo progetto è stato innescato un proficuo e interessante dialogo con alcune delle mappe del patrimonio cartografico esposto a Villa Zito, risalenti al periodo fra il XV e il XVIII secolo. Questo confronto con la rappresentazione cartografica della Sicilia e del Mediterraneo ha generato una serie di riflessioni sulle tematiche legate al viaggio e alle migrazioni e a come sia cambiata l’idea di Mediterraneo, che da formidabile strumento di diffusione culturale ed economica in epoca classica, viene oggi da molti considerato una sorta di barriera che si vorrebbe invalicabile, perdendo così di vista la vera natura di questo mare che è stato l’elemento da cui si è generata e diffusa la cultura occidentale per come la conosciamo oggi.

Parte fondante del progetto espositivo sono stati una serie di incontri avvenuti a Palermo durante i primi mesi dell’anno che hanno messo in scena un intenso scambio tra gli artisti e un gruppo di migranti, con cui è stato attivato uno sguardo reciproco sul tema dell’immaginario e della narrazione, volto a esplorare punti di contatto e ad intrecciare le esperienze individuali.

Bianco-Valente, Terra di me, 2018, Stampa digitale

“Le rappresentazioni cartografiche della Sicilia e del Mediterraneo realizzate tra la seconda metà del Cinquecento e la fine del Settecento - afferma il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore - rivivono di luce nuova attraverso lo sguardo di Bianco-Valente; il dialogo tra passato e presente, oggi più che mai necessario, diventa strumento per illuminare il futuro”. Il catalogo della mostra, pubblicato da Silvana Editoriale, contiene un ampio apparato iconografico, saggi e schede analitiche delle opere e delle mappe nautiche.

Il ricavato della vendita delle opere in mostra andrà a finanziare le attività del CRESM, Associazione di Palermo che si occupa di accoglienza e integrazione supportando progetti di autonomia delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato al workshop con Bianco-Valente.

