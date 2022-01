Pippo Fava

Trentotto anni fa l'omidicio del giornalista Pippo Fava

''Fava cercava con senso del dovere la verità in un momento storico nel quale questa doveva essere taciuta a tutti i costi'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

«Pippo Fava nel silenzio assordante e connivente delle istituzioni e della società civile, in un tempo nel quale si negava l'esistenza della mafia, ha denunciato gli intrecci tra Cosa Nostra, politica, affari, imprenditoria e massoneria. Le sue inchieste e il suo concetto etico del giornalismo, libero da ogni forma di ingerenza o condizionamento, rappresentano un grande esempio per i giovani e i professionisti dell'informazione. Fava cercava con senso del dovere la verità in un momento storico nel quale questa doveva essere taciuta a tutti i costi. A distanza di trentotto anni dal suo omicidio resta vivido il ricordo di un intellettuale delegittimato durante la sua carriera che ha portato avanti con coraggio i valori della libertà d'espressione e della lotta all'illegalità». Lo ha dichiarato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ricordando la figura del giornalista.

Giuseppe Fava detto Pippo è stato uno scrittore, giornalista, drammaturgo, saggista e sceneggiatore italiano, ucciso dalla mafia. È stato direttore responsabile del Giornale del Sud e fondatore de I Siciliani, secondo giornale antimafia in Sicilia.

È stato ucciso nel gennaio 1984 e per quel delitto sono stati condannati alcuni membri del clan mafioso dei Santapaola. Alle ore 22 del 5 gennaio 1984 Giuseppe Fava si trovava in via dello Stadio e stava andando a prendere la nipote che recitava in Pensaci, Giacomino! al Teatro Verga. Aveva appena lasciato la redazione del suo giornale. Non ebbe il tempo di scendere dalla sua Renault 5 quando fu freddato da cinque proiettili calibro 7,65 alla nuca. Il funerale si tenne nella piccola chiesa di Santa Maria della Guardia.

L'attività antimafia di Pippo Fava e de I Siciliani è stata portata avanti anche dalla fondazione Fava, che non riceve finanziamenti dallo stato. Inoltre dal gennaio 2007 è stato istituito un Premio Nazionale "nient'altro che la verità: scritture e immagini contro le mafie" riservato a chi già è affermato nel campo giornalistico, che si svolge ogni 5 gennaio a Catania, e un Premio Giovani riservato a coloro i quali si muovono nei circuiti meno noti e alternativi dell'informazione, che si svolge ogni 4 gennaio a Palazzolo Acreide, organizzato dal Coordinamento Giuseppe Fava.

Giuseppe Fava è sempre stato un fermo sostenitore della verità. Fu anche accostato a Pier Paolo Pasolini per le sue critiche alla classe dirigente. Un grande nome del giornalismo italiano, un grande nome della lotta alla mafia siciliana.

