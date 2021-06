arte

Un dipinto celebra i 100 anni della nascita di Leonardo Sciascia e la riapertura del Grand Hotel et des Palmes

A distanza di 50 anni, il noto artista palermitano Francesco Guadagnuolo, realizza l'opera pittorica 'Il mistero della morte dello scrittore Raymond Roussel'' celebrando i 100 anni della nascita di Leonardo Sciascia.

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Leonardo Sciascia e contemporaneamente il Grand Hotel delle Palmes ritorna a splendere riaprendo le porte al pubblico. Un luogo amato da Sciascia che qui trascorreva parte delle sue giornate e sempre qui lo scrittore si occupò di un fatto della cronaca rimasto irrisolto: la morte di Raymond Roussel, autore del Locus Solus, ospite di quest’albergo, nella stanza 224. Un mistero sul quale nel 1964 anche il giornalista Mauro De Mauro tentò di riportare alla luce con un articolo frutto di testimonianze pubblicato sul quotidiano “L’Ora” di Palermo, allo scopo di indagare ulteriormente su quella morte che presenta troppe incongruenze. Leonardo Sciascia sette anni più tardi con il suo libro dal titolo “Atti relativi alla morte di Raymond Roussel” dopo aver esaminato il dossier 6425, oggi misteriosamente scomparso, riprese ad indagare. Ancora oggi tante sono le domande: E’ stato un incidente? È stato un suicidato? O forse è stato ammazzato? Sciascia, partendo dalle indagini giudiziarie, lacunose e frettolose, esamina tutte le varie possibilità, e se anche non arriva a determinare la verità sulle cause del decesso, sconfessa però, almeno così come dedotta dagli inquirenti, l’ipotesi del suicidio.

Oggi a distanza di 50 anni, il noto artista palermitano Francesco Guadagnuolo, realizza l’opera pittorica “Il mistero della morte dello scrittore Raymond Roussel” celebrando i 100 anni della nascita di Leonardo Sciascia e come omaggio al Grand Hotel et des Palmes, più comunemente conosciuto come “le Palme”, palcoscenico di storie e misteri. Ne parliamo con l’artista:

Il mistero della morte di Raymond Roussel diventa un dipinto. Cosa l’ha ispirata?

Il Grand Hotel delle Palme è stato il luogo preferito da Sciascia e qui si occupò di un mistero rimasto irrisolto che mi ha particolarmente ispirato. Da questa storia misteriosa ho pensato di realizzarne un’opera pittorica-inchiesta facendo emergere quello che lo stesso Sciascia dice nel suo libro: “Per la gran parte dei suicidi, ci sono, quasi sempre, la mano e la mente criminale”. Sembra che lo scrittore francese abbia scelto Palermo per le favorevoli condizioni climatiche, ma sarà solo per questo? Dopo un mese che era ospite all’Hotel, con un portamento da benestante estroso, il 14 luglio del 1933 circa alle ore 10,00, il porta valige dell’albergo Antonio Krentz trova il suo corpo esamine su un materasso adagiato a terra. Il medico, dopo aver esaminato la salma, dichiara che lo scrittore sia morto per cause naturali, provocate da intossicazione per assunzione di anestetici e sonniferi, ritrovati nella camera, ritenendo quindi non necessaria l’autopsia. Nel suo libro Leonardo Sciascia narra l’episodio con un velo di mistero, poiché studiando il fascicolo d’indagine che era riuscito a farsi duplicare, ne aveva dedotto, secondo la sua opinione, che fu fatto un esame superficiale e sbrigativo. Lo scrittore siciliano, sembra rilevare la mancanza di testimonianze su degli individui del tutto ignorati, come l’autista scomparso il giorno della morte e madame Charlotte Fredez, che accompagnava lo scrittore, mascherandone da decenni l’omosessualità. Inoltre, certi particolari sono stati trascurati, ponendo allo studio una serie di materiali, di ragionamenti e di circostanze che lasciano, sino ad oggi, aperti tanti interrogativi. Il risultato è alquanto singolare, chi avrebbe dovuto indagare sembra aver tralasciato molti indizi, fomentando tanti dubbi.

Il dipinto di Guadagnuolo sembra ricostruire la camera dell’albergo dove fu trovato Roussel, come fosse una rappresentazione teatrale. Ci descriva la scena sul suo dipinto?

L’opera è quasi monocromatica, uso toni grigi scuri, terre d’ombra e terre di siena. Osservando il dipinto, si notano subito due porte: a sinistra è quella di accesso alla camera con un lussuoso tendaggio, poi a destra, dove è posto un tavolo con una brocca adagiata, è vicino al balcone dove si trova il separé. Sulla tela si scorgono impronte dalle atmosfere cupe e misteriose. Tutta l’opera si sviluppa attorno al protagonista, Roussel già cadavere, supino, inerme, sul materasso, che appare in un silenzio devastante, dove ogni cosa è rimasta ferma fino a quell’ultimo sospiro dello scrittore, eppure l’opera è carica di energia pittorica ricercando ancora vitalità, come nella luce che entrando dal balcone aperto arriva a intingere di poesia il corpo di Roussel.

L’autore riesce a far emergere una profonda tensione che nasconde mistero e sconforto per la perdita del valente scrittore morto a soli 56 anni, forse non adeguatamente apprezzato dai suoi contemporanei e riscoperto solo dopo la sua morte, considerandolo uno dei padri spirituali della Patafisica, della letteratura potenziale e della letteratura combinatoria.

Guadagnuolo con la pittura, com’è stato per Leonardo Sciascia con la scrittura, tenta di trovare attraverso il suo pennello la veridicità degli episodi riaprendo in un certo modo la congiuntura della morte misteriosa di Raymond Roussel. Un’opera questa che con sorpresa sta suscitato interesse da parte degli intellettuali, ricevendo approvazioni e plauso di com’è stata rappresentata la scena, mista tra passione e strazio.

