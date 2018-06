manifesta palermo

Un giro per la Palermo di Manifesta, il Centro Storico è una meraviglia

Camminare per vie e piazze della Palermo antica si trasforma in un viaggio tra arte, storia e natura, che lascia a bocca aperta turisti e palermitani esploratori del ''Giardino Planetario''

Poche chiacchiere e partenza in discesa libera, come nei giorni precedenti all'apertura: inaugurata solo il 16 giugno scorso, Manifesta 12 Palermo è già un fiume in piena di esibizioni d'arte, luoghi incantevoli aperti al pubblico e storia palermitana antica, contemporanea e futura. Tantissimi i siti visitabili nel centro della città e nelle zone più periferiche, altrettanti i meandri nascosti da scoprire per gli esploratori del capoluogo siciliano. E nel cuore del Centro Storico, l'accoppiata vincente Biennale nomade europea-città di Palermo fa ciò che promette: crea interesse, rinnova l'arte, rilancia la città e stimola la ricerca di soluzioni. Abbiamo fatto un giro per la zona della Cala e ci siamo lasciati rapire dai messaggi di Manifesta.

La prima tappa, quasi obbligata, è l'area della Magione. Il Teatro Garibaldi, rilanciato e in grande spolvero, è il centro nevralgico di Manifesta 12: punto informazioni, desk biglietti e forum di incontri e multimedialità, fa parte dei luoghi imprescindibili della Biennale. A pochi passi, a piazza S. Euno, accanto al campetto di calcio tanto caro ai bambini del quartiere c'è il Manifesta Education Hub: una piattaforma itinerante il cui obiettivo primario è quello di coinvolgere nei progetti di Manifesta le diverse comunità dei quartieri di Palermo. L'Hub è un vecchio bus dismesso, i cui interni ed esterni sono stati interamente trasformati dagli studenti dell’Università di Palermo (Laboratorio di Disegno Industriale 3 della prof. Viviana Trapani, Dipartimento di Architettura) e dell’Accademia di Belle Arti (Corso di Graphic Design con la prof. Cinzia Ferrara, Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate) sotto il coordinamento dello studio di architettura di Madrid "ENORME Studio".

Ma con Manifesta 12 è un attimo e si viene attratti da qualcos'altro: a pochi metri dall'autobus "rinato" c'è la chiesa dei Santi Euno e Giuliano, edificata tra il 1651 e il 1658 ma poi andata quasi completamente distrutta con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale; dopo una serie di lavori per preservare ciò che rimane della struttura e la straordinaria cripta (che si presenta praticamente intatta), nel febbraio scorso il Comune di Palermo l'ha riaperta. Oggi fa parte del programma di Manifesta, per completare la "triade" insieme a piazza Magione e al Teatro Garibaldi.

Il percorso si articola in modo naturale, e tra le tante scelte a disposizione dei curiosissimi turisti e cittadini palermitani in cerca di avventure targate Manifesta, ci si può ritrovare quasi per caso in via Alloro, sede del Giardino dei Giusti. Il tema centrale della Biennale è proprio il "Giardino Planetario", e sarebbe stato impossibile lasciar fuori dai giochi questo splendido angolo di quiete e umanità, dalla fortissima carica morale, che sorge quasi all'improvviso tra le antiche palazzine. Creato dalle fondamenta di un palazzo settecentesco di proprietà della nobildonna Francesca Fulci, distrutto dai bombardamenti del 1943, il giardino onora i Giusti siciliani che si sono distinti per aver salvato gli ebrei durante gli anni dell'olocausto. Manifesta ne fa anche un luogo di scienza e ricerca, i cui alberi verranno monitorati dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo per tutta la permanenza della Biennale.

Lasciati la pace e l'onore del Giardino dei Giusti, è tempo di abbandonare l'affollata e caratteristica via Alloro per proseguire fino a piazza Rivoluzione: il piazzale in lastricato che ospita la fontana del Genio e tanti pub della movida palermitana, è anche uno dei luoghi su cui si affaccia Palazzo Scavuzzo-Trigona. In occasione di Manifesta, il Palazzo riapre al pubblico dopo 50 anni, e al suo interno le associazioni "Art & Communication per Rebuilt Sicilia" (no profit che da 13 anni sostiene l'arte contemporanea) e "Valorizzazioni Culturali" presentano la mostra "Nature is viral - paradise lost (artists support the green world)", a cura di Sveva Manfredi Zavaglia. La mostra non è nel programma principale di Manifesta, ma tra le due iniziative sussiste un rapporto indissolubile: anche a Palazzo Scavuzzo-Trigona il protagonista è il rapporto tra l'uomo e la natura, espresso attraverso opere che dialogano più o meno apertamente tra loro e con l'osservatore.

Manifesta contamina tutto e tutti, e la sua presenza avvolgente si respira anche lungo la strada che si apre a partire da piazza Rivoluzione, alla sinistra dell'imponente Genio: via Giuseppe Garibaldi, quartiere Kalsa. Qui è presente un altro dei luoghi chiave della Biennale nomade, all'interno del quale il tema della coesistenza è protagonista assoluto: Palazzo Ajutamicristo. Oggi il Palazzo si mostra come un’architettura in stile gotico-catalano con balconi e portale barocchi, e un loggiato con un vasto giardino dove era ospitata la statua del Cavallo Marino, risistemato a piazza S. Spirito. Nell'800 i Moncada, principi di Paternò, vendono il Palazzo alle famiglie Calefati di Canalotti e Tasca d’Almerita; tuttora la famiglia Calefati detiene la sua parte di proprietà, mentre l’altra metà è stata acquistata dalla Regione Siciliana. La Biennale entra a Palazzo Ajutamicristo con la sua Out Of Control Room, progetto che rimette in evidenza le "reti invisibili" tra agenti umani e forze e apparecchiature non umane, inevitabilmente inquinate da criminalità, incuria e interessi privatistici. Installazioni come article 11 di Tania Bruguera, che racconta il movimento NO MUOS e le sue battaglie legali ancora aperte, o The Third Choir di Lydia Ourahmane, prova tangibile della mercificazione tanto degli oggetti quanto dell'arte e degli esseri umani, danno risalto a tutti i limiti e le difficoltà che hanno portato l'uomo a diventare - e a percepire se stesso come - ora mero materiale di scambio, ora osservatore di una realtà che gli scivola tra le dita.

Palazzo Ajutamicristo lascia addosso una certa dose di senso di impotenza, e porta anche il più roccioso degli osservatori a riflettere su quello che la realtà contemporanea ci lascia intendere come "libertà". Ma tornando verso il mare fino a Porta Felice, e lasciandosela sfilare sulla sinistra entrando in via Butera, si torna un po' più leggeri. Palazzo Butera è a pochi passi, e farli tutti vale davvero la pena. Insieme a Porta Felice, il Palazzo fa da "quinta scenica" dell'ingresso dal mare della città di Palermo. Oggi la struttura è fruibile grazie a Francesca e Massimo Valsecchi, proprietari dal 2016 e responsabili dell'intero restauro, ma tra le sue mura si avvicendano secoli di storia. Acquistato originariamente nel 1962 dai Branciforti (poi insigniti del titolo di marchesi di Butera), il Palazzo vive il momento di maggior splendore dopo il 1760, quando comincia ad ospitare quelli che diventeranno cicli di affreschi di valore inestimabile. Come molte dimore nobiliari di quel tempo, Palazzo Butera faceva da "palcoscenico" per le piante esotiche coltivate nell'Orto Botanico; ed è proprio riprendendo questo legame storico, che Manifesta 12 fa del Palazzo un coprotagonista (proprio insieme all'Orto Botanico) del progetto Garden of Flows: la cultura del giardinaggio in relazione alle risorse del pianeta e al bene comune globale. Il Palazzo è tutto da visitare e nei prossimi mesi si arricchirà di nuovi progetti, targati Manifesta e non solo: dal mese di luglio - ci ha preannunciato "Palazzo Butera - Cantiere Aperto" - sarà possibile visitare praticamente tutta la struttura, esterno e terrazze compresi. Le parole non rendono al meglio la sensazione di tutt'uno con la natura che installazioni miste come Theatre of the Sun del duo Fallen Fruit conferiscono a chi vi si trova praticamente tirato in mezzo giusto varcando una porta. E si può anche bere una bevanda alcolica che - citando lo staff di Manifesta - "ha il gusto che avrebbe la stanza". Magari qualcuno non sarà d'accordo... Ciò che è certo, è il gusto di Manifesta 12 Palermo: quello della scoperta, dell'intensa esplorazione e del rispetto, senza mai fermarsi solo sulla soglia del "giardino". Indipententemente dall'interpretazione che gli diamo, senza distinzioni e limiti tra il nostro e quelli altrui.

