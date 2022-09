Cento anni Vittorio Gasmann: Una serata a ''casa Gassman''

Vittorio Gassman

Erano i primi anni '80 e Gassman andava in scena al teatro Quirino di Roma (oggi a lui intestato) con ''Affabulazione'' tragedia di Pier Paolo Pasolini.

Erano i primi anni '80 e Gassman andava in scena al teatro Quirino di Roma (oggi a lui intestato) con "Affabulazione", tragedia di Pier Paolo Pasolini. Non mi feci sfuggire l'occasione di vedere misurarsi "il mattatore" con l'ostico teatro pasoliniano.

Fu una serata memorabile per padre e figlio (Alessandro), ripresa ma mai trasmessa dalla RAI in versione teatrale. Nel mezzo di quella settimana apparve sulla pagina "Spettacoli" di Repubblica un flano che recitava pressappòco così: "Nel turno infrasettimanale di riposo del Quirino, Vittorio Gassman gradirebbe avervi ospiti a teatro per trascorrere insieme una piacevole serata".

Per l'occasione era fissato un biglietto d'ingresso alquanto simbolico di poche migliaia di lire. Il pubblico, composto soprattutto da fan, accorse numeroso alla chiamata dell'attore immaginando un florilegio di "Gassman all'asta". Le aspettative erano suppergiù di questo tenore: "Chissà cosa s'inventerà per noi". Il palcoscenico manteneva la scenografia della tragedia, ma nel bel mezzo era stato poggiato un lunghissimo tavolo fratino imbandito con pizzette, panini farciti, dolcetti, acqua, bibite, bottiglie di spumante, whisky, cognac. Tovaglioli di carta e bicchieri in plastica. Ognuno era libero di accedere al rinfresco in qualunque momento. L'anfitrione, con il medesimo elegantissimo completo di scena, avvertì subito: "Questa sera non aspettatevi alcunché da me. Protagonisti della serata saranno i miei alunni della Bottega Teatrale di Firenze, oltreché tutti quelli tra voi che vorranno cimentarsi per la prima volta su un palcoscenico pensando di averne le doti e, perché no?, anche chi pensa di dover confessare pubblicamente ciò che gli rode dentro da lungo tempo. Io stasera me la godo da spettatore".

Pensavamo che gigioneggiasse per farsi desiderare, ma andò diversamente. Dapprima suoi allievi si esibirono in saggi teatrali, e tra questi si mise in mostra un ragazzo pugliese nella parte di uno sfaccendato vitellone pugliese che non trova di meglio che andar su e giù per il corso principale del paese in attesa di non si sa cosa: "Passo e arpasso pe' l'Orientele", divertì i presenti e fu -ripetuto come un mantra per tutta la sera- l'unica nota di buonumore che si registrò. Per il resto, il pubblico passò gradualmente da un atteggiamento di fiduciosa attesa del proprio beniamino - e via via che si avvicendevano miserevolmente sul palcoscenico gli spettatori 'artisti' - a una furiosa reazione contro il "traditore". La tensione salì ulteriormente quando Gassman mandò sadicamente allo sbaraglio alcuni "amici" venuti a trovarlo. Ne fecero le spese soprattutto Tony Santagata - che non riuscì a finire la sua "Quant'è bello lu primmo ammore" per le intemperanze di un loggionista invitato dal cantante a raggiungerlo sul palcoscenico per rompergli le ossa e qualcos'altr o- e il povero Bruno Martino investito da una salva di fischi all'atto di cantare ad una ventenne di cui è innamorato: "Ma tu chi sei, che dici pane al pane e vino al vino e un giorno mi hai chiamato paparino...". Andò meglio a Gigi Proietti che fece capolino a tarda notte al Quirino, e capì subito il tenore della serata dileguandosi immediatamente. Molti lasciarono il teatro.

Alle 3 del mattino, Gassman, rimasto solo a fronteggiare i pochi volontari presenti - bottiglia di whisky in mano (scolata per metà), camicia aperta - si sedette sul proscenio, gambe a penzoloni e, disfatto dall'alcol, dall'età e dalla stanchezza (noi eravamo distrutti dopo 6 ore di guerriglia), sparò l'ultima e più provocatoria bordata: "Siete sicuri di dover recriminare con me per una serata persa? Siate sinceri! Se non venivate qui stasera, ma dove c...o andavate? Sappiate comunque che un attore, per stanco che sia, non lascia mai il teatro prima dell'ultimo spettatore, ed io non sono diverso dagli altri. Io poi non chiedo di meglio che morire in scena come il grande Edmund Kean".

Decisi di non continuare a sfidarlo e andai via. Tutto sommato anche quella, a mente fredda, fu una lezione di teatro laddove, abolita la quarta parete, ci trovammo inconsapevolmente tutti attori almeno per una sera.

Grazie Vittorio, e auguri per i cento anni.

