Unipa, ''Senza tempo... donne e frammenti di Sicilia'': inaugurata oggi la mostra di foto e dipinti *FOTO*

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 08/05/2018 - 16:21:52 Letto 448 volte

Una giornata all’insegna della cultura e dell’arte oggi al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS) dell’Università di Palermo. La scienza lascia il posto all’arte e in occasione della Settimana delle Biblioteche (dal 7 all’11 maggio) la Biblioteca dell’ex Facoltà di Economia ha inaugurato oggi la mostra di foto e dipinti “Senza tempo… donne e frammenti di Sicilia”.

Un viaggio attraverso le immagini più rappresentative negli scatti di Michele Mogavero e Lidia Ingraldi, entrambi dipendenti dell’Università di Palermo. Senza tempo sono i mulini a vento e le barche in un silenzio che si contrappone al caos naturale dei suoni della meravigliosa Sicilia. E senza tempo è la donna dipinta nelle tele di Melania Binanti, talentuosa studentessa della stessa Università. Ritratti di donne eteree e sognatrici senza volto, appartenenti ad un’epoca indefinita e a uno spazio metafisico.

La mostra è stata fortemente voluta e promossa dal responsabile della Biblioteca DSEAS, Paolo Capodici, e ha visto la partecipazione di alunni, docenti, dipendenti della struttura e delle ragazze volontarie del Servizio Civile. Il coinvolgimento, nell’allestimento della mostra, di una studentessa e di due dipendenti dell’Università, dimostra come la Biblioteca DSEAS lavori in sinergia con alunni e personale, attingendo dalle loro qualità, messe poi a servizio dell’intera comunità studentesca e non solo.

Con la Settimana delle Biblioteche, i bibliotecari dell’Università di Palermo scendono ancora una volta in campo e si muovono in prima linea per promuovere il proprio patrimonio culturale. Nonostante le scarse, o per meglio dire nulle, risorse finanziarie messe a disposizione, i responsabili delle varie biblioteche di Ateneo non si sono arresi e hanno deciso di realizzare - con risultati più che ottimi - dei progetti originali che hanno visto coinvolti gli stessi dipendenti e l’utenza studentesca. Un’iniziativa che vuole coinvolgere sempre di più gli studenti e non solo, avvicinandoli al mondo delle biblioteche universitarie, ancora, purtroppo, poco conosciute.

La mostra è aperta a tutti e sarà visitabile per tutta la settimana dalle 9:00 alle 17:00 e venerdì dalle 9:00 alle 13:00, presso l’edificio 13 di viale delle Scienze.

Fotografia Melissa Puleio

