Università e Sostenibilità: l'impegno della Cusano

UniversitÓ e SostenibilitÓ: l'impegno della Cusano

Oggi ''essere sostenibili'' significa resistere (alla deriva ambientale e sociale) in maniera etica. Una parola che batte nel cuore della classe dirigente di domani e lo fa lý dove questi iniziano e perfezionano la propria formazione.

16/01/2019

Possiamo ammettere, senza timore di essere smentiti, che la parola sostenibilità sia il termine del nuovo millennio. In particolare è la parola che più abbiamo usato e sentito in questa seconda decade del nuovo secolo.

Tecnicamente – per come la intendiamo oggi - sostenibilità rappresenta un cosiddetto neologismo semantico. Cioè una parola che esisteva già ma a cui con il passare del tempo e il mutare del mondo è stato conferito un nuovo significato. Per intenderci, come la parola navigare prima e dopo l’avvento di Internet.



Oggi “essere sostenibili” significa resistere (alla deriva ambientale e sociale) in maniera etica.

Cercare soluzioni che siano di impatto minimo per l’ecosistema che ci circonda e al tempo stesso che abbiano la forza di cambiare il mondo. La Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo diretta da Gro Harlem Brundtland nel 1987 definì lo sviluppo sostenibile “un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse ambientali, gli investimenti economici e i cambiamenti sociali, risultino coerenti con la salvaguardia dei bisogni delle generazioni presenti e future”.

Una sfida senza dubbio ardua e complessa a un anno dalla conclusione di Horizon 2020, il Programma Quadro dell’Unione Europea nel periodo 2014-2020 con cui viene finanziata la ricerca in Europa, in cui sarà necessario iniziare a fornire qualche risposta e risultato.

Unicusano e la solidarietà oltre i confini italiani

Ma cosa si muove sul fronte della ricerca e della sostenibilità in Italia? A livello accademico una interessante case history è rappresentata dall’Università Niccolò Cusano che sostiene progetti sociali di ampio respiro a livello internazionale come AMREF e AMKA Onlus. Proprio insieme a quest’ultima ha dato vita ad ACQUAFRICA, il programma idrico-sanitario con l’obiettivo di migliorare la vita delle popolazioni dell’area di Mabaya a sud della Repubblica Democratica del Congo.

L’associazione ha costruito mezza dozzina di pozzi d’acqua e fondato anche dei comitati istruiti alla gestione e manutenzione delle strutture in loco. L’accesso a questi pozzi è vitale per quasi diecimila persone. L’ateneo desideroso di contribuire ad una causa così importante e volta allo sviluppo, alla ristrutturazione, alla manutenzione dei pozzi ha deciso di sostenere il progetto acquistando delle borracce solidali e facendosi portavoce dell’iniziativa anche al di fuori delle mura universitarie.

L’impegno dell’Ateneo in Italia

Sin dalla sua fondazione Unicusano è presente e attiva anche sul territorio italiano. È parte integrante del consorzio ReLuis, che presta la sua opera alla Protezione civile in caso di emergenza (come avvenuto per il terremoto di Amatrice). L'ateneo inoltre cammina al fianco di varie associazioni e sostiene diversi progetti di ricerca (QT LUNGO) e integrazione (DSA, borse di studio click days, alternanza scuola-lavoro).

In particolare Unicusano è da sempre attenta all’innovazione e al costante miglioramento dei propri servizi. Ha realizzato autonomamente, all’interno dell’ateneo, un suo proprio modello di sostenibilità dedicando attenzione a due importanti aree di interesse.

La prima è la sostenibilità ambientale (e non potrebbe essere diversamente dato che sempre più giovani in età universitaria si dimostrano attenti e sensibili alle problematiche ambientali) che ha il fine di promuovere comportamenti sostenibili per l’ambiente responsabilizzando tanto gli studenti quanto gli impiegati alla messa in atto di buone pratiche di comportamento. Ovvero all’adozione di progetti mirati ed iniziative di studio per la riduzione dell’impronta delle attività umane sull’ambiente.



In secondo luogo c’è la sostenibilità sociale i cui obiettivi dichiarati sono:

il sostegno della Ricerca medico-scientifica per la cura di patologie rare e intraprendere iniziative a sostegno della salute;

implementare i servizi didattici per guidare gli studenti durante la loro carriera universitaria e favorire la nascita di opportunità per la crescita professionale e artistica dei giovani;

la realizzazione di progetti e iniziative dirette a studenti e dipendenti dell’Università al fine di migliorare la qualità della vita promuovendo stili di vita più sani;

la partecipazione a progetti internazionali a sostegno di alcune realtà svantaggiate;

azioni di cooperazione con la Comunità di Sant’Egidio per dare un aiuto concreto ai cittadini meno fortunati.

Sostenere è dunque la parola che sta tenendo e terrà banco ancora a lungo perché comprenderla al cento per cento in ogni sua sfumatura significherà avere consapevolezza e a cuore il futuro del mondo. Una parola che batte nel cuore della classe dirigente di domani e lo fa lì dove questi iniziano e perfezionano la propria formazione. Dentro un’università.

