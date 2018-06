vacanze

Vacanze, la Sicilia è la seconda meta più scelta dagli italiani

Le vacanze estive sono alle porte e quest’anno l'85% degli italiani ha deciso di godersi le bellezze della nostra penisola.

Le vacanze estive sono alle porte e quest’anno l’85% degli italiani ha deciso di godersi le bellezze della nostra penisola. Le mete più scelte sono Puglia e Sicilia. Questi risultati emergono da uno studio dell'Istituto Piepoli per Confturismo-Confcommercio.

In generale si evidenzia un allungamento della durata media delle vacanze fino a superare le 5 notti per viaggio, con due terzi degli italiani che trascorreranno “fuori casa” più di 3 notti. L’85 per cento degli italiani sceglierà comunque di restare in Italia per trascorrere le proprie vacanze. Le motivazioni di scelta delle vacanze - emerge dal rapporto - sono la convenienza, espressa come rapporto qualità/prezzo, la presenza di bellezze naturali e paesaggistiche, il clima, la qualità dell’ambiente e l’offerta enogastronomica.

Le regioni del Sud sono le favorite, certamente per la presenza di mare e sole, ma non mancano le città d'arte. Così Puglia e Sicilia stanno al primo e secondo posto, al terzo Emilia Romagna e Calabria; seguono Toscana e Sardegna. A livello europeo, Spagna, Grecia e Croazia saranno in testa alle preferenze per i viaggiatori italiani durante il periodo estivo. Quasi la metà dei viaggiatori sceglierà l’automobile per raggiungere la propria destinazione, contro il 18 per cento che utilizzerà l’aereo e l’8 per cento il treno.

L’indice di fiducia del viaggiatore italiano, elaborato da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con l’Istituto Piepoli, registra a inizio giugno un valore pari a 67 punti, in crescita di un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. La propensione a viaggiare è dunque in forte crescita nell’ultimo quadrimestre, dato che da febbraio a maggio il valore è cresciuto di 7 punti percentuali, da 60 a 67.

