viaggio di nozze

Viaggio di nozze? Ecco le mete più gettonate

Senza ombra di dubbio uno dei momenti più importanti della propria vita è il matrimonio con la persona amata e il viaggio di nozze.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/04/2018 - 17:32:04 Letto 1458 volte

Senza ombra di dubbio uno dei momenti più importanti della propria vita è il matrimonio con la persona amata e il viaggio di nozze. Ma quali sono i luoghi più gettonati per chi si trova ad organizzare la Luna di Miele? Scopriamoli insieme.

New York

Senza dubbio quando si parla di viaggi di nozze una delle città che vengono subito in mente non può che essere New York. La Grande Mela ha davvero tantissimo da offrire, a cominciar da una romantica passeggiata per Central Park e una visita ad alcuni dei musei più importanti al mondo. Certo, a New York non c’è il mare, ma un viaggio di nozze in questa città è qualcosa di indimenticabile, perché ci si sente davvero al centro del mondo.

Messico

Tra chi invece vuole un viaggio di nozze all’insegna del mare cristallino e di spiagge bianchissime, una menzione la merita senza dubbio il Messico. Quasi 20 km di spiagge risulta essere meta decisamente ambita da moltissimi novelli sposi. Nel corso della propria Luna di Miele possono alternare le giornate in spiaggia. Sorseggiando un buon cocktail con la scoperta della grande offerta culturale che questa realtà centroamericana è in grado di offrire.

Madagascar

Meta gettonatissima è anche il Madagascar e il motivo è presto detto. Quest’isola non è ancora preda del cosiddetto turismo di massa. Un viaggio di nozze qui significa venire a contatto con una natura incontaminata. Spiagge da sogno che niente hanno da invidiare, ad esempio, alle ben più note distese dorate delle Maldive. Se poi si è anche amanti delle immersioni, ecco che si potrà scendere insieme sui fondali ed osservare una delle barriere coralline più affascinanti e meglio conservate del mondo.

Dubai

Se il Madagascar negli ultimi anni è diventato una delle mete più gettonate da chi è in viaggio di Nozze, lo stesso deve dirsi per Dubai. Il motivo sta nel fatto che molti novelli sposi vogliono provare l’ebrezza di un viaggio all’insegna del lusso. Dubai è capace di rispondere appieno a questa esigenza, a partire da alberghi extra-lusso decisamente avveniristici nelle forme e ottimi nel servizio. Inoltre c’è da dire che un viaggio di nozze del deserto risulta sempre esperienza assolutamente insolita e interessante.

Seychelles

Tra quelli che si potrebbero definire delle mete “evergreen” per quanto riguarda i viaggi di Nozze vi sono le Seychelles. Qui vale lo stesso discorso fatto per il Madagascar, anche se il turismo di massa è ormai di casa. Decisamente affascinanti sono non soltanto le spiagge bianchissime e il mare cristallino, ma anche la possibilità di fare delle escursioni in mezzo a foreste incontaminate.

Australia

Altra meta che continua ad essere tra le più scelte da parte di chi è convolato a nozze è l’Australia. Il motivo di questa sua presenza costante tra le realtà più gettonate per un viaggio di nozze sta nel perfetto mix tra paesaggi e natura decisamente affascinanti. Città all’avanguardia sotto ogni punto di vista. Basti pensare alla Shark Bay o al Teatro dell’Opera di Sydney: una è probabilmente l’unica spiaggia al mondo dove è possibile nuotare con i delfini, mentre il secondo è uno degli edifici più importanti al mondo tra quelli costruiti in epoca moderna.

Europa

Tornando nel Vecchio Continente, esercitano sempre un certo fascino realtà come la Grecia, con la sua miriade di isole, e come il Portogallo. Lisbona negli ultimi anni è infatti diventata una delle mete più apprezzate da quanti vogliono fare un viaggio di Nozze. Con vista sull‘Oceano Atlantico senza dover necessariamente uscire dai confini del Vecchio Continente. Infine, rimane sempre tra le città più gettonate quella che è vero e proprio simbolo del romanticismo, ovvero Parigi. Capace di esercitare un fascino che non conosce il logorio del tempo. Non soltanto sui novelli sposi, ma sui turisti in generale, che arrivano da ogni parte del mondo per visitarla.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!