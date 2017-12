adozioni

È Natale, adotta un cucciolo ***VIDEO***

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 18:09:07 Letto 1561 volte

È arrivata una segnalazione alla redazione di palermomania.it dell’abbandono di una bellissima cucciolata meticcia.

Allertati i Carabinieri della Stazione Resuttana – Colli, che recatisi sui luoghi (in viale Resurrezione nei pressi del negozio Animalia), hanno preso in carico la cucciolata allertando nel contempo il Canile Comunale di Palermo che ha declinato la presa in carico perché i cuccioli sono troppo piccoli per l’inserimento nel canile.

A questo punto è stato chiamato il Servizio Veterinario dell’ASP che ha provveduto alla visita e all’inserimento del microchip sui piccoli cani.

Dopo il trattamento sanitario gli stessi sono stati ricoverati presso il Centro Veterinario Convenzionato denominato Città di Palermo sito in viale Strasburgo, in questa struttura risiedono in atto i 6 cuccioli rimasti in cerca di un’adozione, in quanto uno di loro ha già trovato casa.

È Natale, sarebbe una bella favola a lieto fine sapere tutti i cuccioli al calduccio magari fra le braccia caritatevoli di un padroncino. Non sarebbe forse un bel dono sotto l’albero?

Per questa operazione di salvataggio si ringraziano i Carabinieri della Stazione su menzionata, per la sensibilità dimostrata e per il rispetto nei confronti non solo di noi esseri umani ma anche nei riguardi degli animali prestando sin da subito cure ed accoglienza presso gli uffici della stessa Stazione, adottandoli per un intero giorno.

E adesso che parta la gara di solidarietà!

Per info sull’adozione: Stazione dei Carabinieri Telefono 091. 513661

Centro Veterinario viale Strasburgo Telefono: 335 1355877

