Fondi per otto milioni di euro stanziati a sostegno degli asili nido siciliani

Supplenze non assicurate, mancanza di beni di prima necessità (non è raro che si chieda alle mamme di dotare i bimbi financo della semplice bottiglietta d’acqua), difficolà nell’organizzare iniziative di carattere didattico: ostacoli di routine con i quali, quotidianamente, si scontra il mondo delle scuole comunali siciliane, in particolare quello degli asili nido, finalmente attenzionato dall’Assessorato regionale della Famiglia e Servizi Sociali retto da Mariella Ippolito. E’ di quasi otto milioni di euro la cifra stanziata per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di tali strutture; soldi che serviranno a ridurre le rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per l’apertura del nuovo servizio di nido e micronido comunale o dalla implementazione di uno esistente. 60 i giorni di tempo a disposizione dei comuni interessati a presentare istanze di contributo, perché, come afferma l’assessore Ippolito “la crescita educativa dell'infanzia siciliana non può patire la scure della crisi economica, soprattutto in quanto crediamo nei benefici per la crescita del bambino in una fase delicata della sua vita e per la rimozione delle barriere alla partecipazione al mercato del lavoro da parte delle madri”. E per i Comuni siciliani in difficoltà, “una parte dei contributi sarà riservata agli enti strutturalmente deficitari - dichiara l’esponente del Governo Musumeci -, a quelli per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario o a quelli che già lo hanno deliberato”.

