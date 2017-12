email

10 cose da non fare quando si scrive un'email

L'email è più viva che mai ed è ancora lo strumento più utilizzato per la comunicazione formale, professionale, commerciale, promozionale...

Ma bisogna saper usare questo importante strumento. Sembra facile, ma scrivere un’email nasconde tante insidie. Ecco allora una serie di regole da seguire per scrivere l’email perfetta individuate da Luisa Carrada, autrice del libro “Scrivere un’email”. L’autrice fornisce le indicazioni importanti su cosa scrivere ma anche cosa NON scrivere in una email. Dall’oggetto (l’essenza della notizia) fino ai saluti, tutti i consigli per scrivere email sintetiche ma attente. “Ti scrivo per dirti...” e non “Ti inoltro la presente...”. “La ringrazio per l’attenzione e la saluto cordialmente” e non il pomposo “Ringraziando per l’attenzione si inviano cordiali saluti”. Attenzione agli allegati, ai destinatari in Cc! Ma anche: quando è opportuno inviare una email oppure fare una telefonata?

Consigli semplici e brevi da mettere subito in pratica e tanti esempi per scrivere in modo chiaro ed efficace, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

10 cose da NON fare quando si scrive un’email:

1. Inviare l’email senza oggetto

2. Scrivere un oggetto troppo lungo, oltre i 50-60 caratteri

3. Cominciare il messaggio con “Salve!”

4. Iniziare con formule burocratiche come “Con la presente”

5. Fare una lunga premessa prima di arrivare al punto

6. Scrivere un muro di parole fitto fitto

7. Scrivere periodi lunghi e complessi

8. Riempire il messaggio di grassetto e TUTTO MAIUSCOLO

9. Salutare con formule antiquate e troppo formali, come: “RingraziandoLa per l’attenzione…”

10. Inviare l’email senza averla riletta con attenzione almeno una volta.

