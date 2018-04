Mostra Internazionale

Al via BIAS 2018, viaggio tra contraddizioni e tradizione attraverso le porte della vita

Inaugurata ieri a palazzo Belmonte Riso la mostra biennale sull'arte contemporanea sacra, parte dell'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia

C’è chi la vive come un salto nel buio, chi invece come una consapevole catarsi, chi ancora come una possibilità di isolarsi dal frenetico mondo moderno. Ma c’è anche chi ci vede un nuovo inizio necessario, o una fine che porta ad un processo di rinascita. Sono quasi infinite le sfaccettature che gli artisti selezionati per la BIAS 2018 (Biennale Internazionale Arte Contemporanea Sacra delle religioni dell’umanità) conferiscono al tema centrale della mostra: “La porta”.

Promossa da WISH - World International Sicilian Heritage e dall’artista Rosa Mundi, l’iniziativa ha carattere transnazionale, e in Sicilia e a Palermo avrà numerosi siti come palcoscenici fino al 14 settembre 2018. Inaugurata ieri 14 aprile 2018 a palazzo Belmonte Riso nel Polo Museale Arte Contemporanea della Regione Sicilia, la mostra ospita le opere di artisti del mondo dell’architettura, della pittura, del design, del videomaking e della fotografia, suddivise in vari padiglioni di riferimento, da quelli religiosi a quelli di scienza e filosofia. Ogni artista ha dato un’interpretazione al tema principale “La porta”, con preciso riferimento alla frase latina “Porta Itineris longissima dicitur esse” (“Il passare dalla porta è la parte più lunga del viaggio”).

“Questa edizione della BIAS cade all’interno di Palermo Capitale Italiana della Cultura che noi amiamo definire Capitale di tutte le culture”, aveva detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando alla presentazione della mostra, “Noi siamo una porta da sempre aperta all’accoglienza”. Così, spazio alle pratiche religiose ai tempi dei social network, alla possibilità di entrare in una “bolla d’aria e acqua” in un mondo sospeso, al tradire la propria anima come Giuda tradì Gesù, alla rinascita di Palermo illustrandone in video le meraviglie e chi se ne prende cura.

La Sicilia è un gioiello nel mondo, ma è soprattutto il gioiello dei siciliani. È a questo semplice ma efficace concetto che ha voluto puntare la designer siciliana Martina Ciaccio, presente alla BIAS 2018 con il giovane architetto Umberto Pera e creatrice delle tre opere esposte “Lambicca”, “Lumera” e “Dindia”. Le opere sono ispirate alla più profonda tradizione siciliana, e hanno obiettivi che suonano piuttosto come delle sfide: veicolare non solo l’appagamento totale che la Sicilia può offrire all’uomo semplicemente essendo se stessa, ma anche la contraddizione tra il dinamismo delle potenzialità dell’isola e la rigidità delle prospettive del suo popolo.

“Noi siciliani siamo incredibilmente tanti e incredibilmente isolati” spiega la designer, “Costretti dalla nostra terra all’autosufficienza. E non ci rendiamo conto di ciò che abbiamo a disposizione per sentirci (e farci) grandi. Per esempio non ci rendiamo conto che ogni giorno respiriamo il Barocco, stile del quale abbiamo un patrimonio architettonico immenso, per cui ‘Lambicca’ è proprio la rivisitazione moderna del cero barocco nelle nostre chiese”. La scelta di adottare il marmo in tutte e tre le opere ha una duplice mira: esorcizzare il consueto rimando a pratiche funerarie, ma anche dimostrare che con un materiale così nobile e arduo da lavorare si può comunque creare armonia.

Il rimando metaforico è alla spinta che la Sicilia deve trovare per concretizzare le proprie infinite potenzialità, lavorando sul meraviglioso “materiale grezzo” a disposizione. “L’era dei social network e degli aggiornamenti in tempo reale ha aperto gli occhi a noi siciliani: non possiamo più vivere delle sole nostre risorse”, è l’appello-sfida di Ciaccio. “Dobbiamo confrontarci col resto del mondo ed esportare idee, materie prime, materiali. Non per defraudarci riguardo alle nostre stesse origini, ma per comunicarle”.

