Arte: i quadri di Rita Gambino in una mostra dal titolo ''I linguaggi dell'anima''

La pittrice Rita Gambino propone una sua personale dal titolo ''I linguaggi dell’anima'' con circa 25 opere tutte realizzate con la tecnica dell'olio su tela...

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 23/11/2017 - 15:37:28 Letto 1027 volte

Rita Gambino figlia d’arte, ha fatto della sua passione il suo lavoro, insegnando per tanti anni all’Accademia di Belle Arti di Palermo. La sua pittura luminosa e spontanea non ricerca tecniche difficili e complicate ma la semplicità che rispecchia il suo essere donna.

Elettrica e frizzante è sempre una gioia ammirare i suoi quadri dove coglie la fragranza dei fiori e la purezza di quei volti fatti di pochi tocchi essenziali. Il colore è il protagonista dei suoi lavori dettati dall’impeto dell’emozione frutto anche dell’insegnamento di speciali docenti, tra questi il fratello Pippo Gambino, scomparso un po’ di anni fa, vero e proprio punto di riferimento per l’artista palermitana.

La pittrice Rita Gambino propone una sua personale martedì 28 novembre alle ore 17,30 nella Sala Pitré della Unipop (Università Popolare di Palermo), in via Parrini 14/A (angolo via Brunelleschi) dal titolo “I linguaggi dell’anima” con circa 25 opere tutte realizzate con la tecnica dell'olio su tela.

La mostra è curata e organizzata dalla prof.ssa Graziella Bellone. Interverrà Filippo Amara, prof. di Storia dell'arte.

“La mostra comprende un variegato corpus di opere – spiega Graziella Bellone - tutte realizzate con la tecnica dell'olio su tela, come proiezione degli stati d'animo dell'artista ed espressione profonda di sé. Tratti raffinati ed eleganti, cromie avvolgenti, pennellate morbide ed un forte dinamismo sono i campi in cui la pittrice evoca ricordi e sentimenti. Un'arte, quella della Gambino, che non rappresenta un semplice sentimento del paesaggio o una riproduzione di luoghi vissuti e/o immaginati, ma che tocca le corde del nostro animo”.

Il paesaggio è tra le sue immagini preferite perché è la metafora della sua visione del mondo, della sua personalità sempre vivace e luminosa che malgrado le tristezze della vita mantengono freschezza, limpidezza e positività, quindi un paesaggio dell’anima che coglie una rapida intuizione dell’insieme fatto di colori, ombre e tanta passione. Mai banale ma dalla pennellata fluida, decisa, matura, composta fa rivivere sulla tela il suo carattere umano e di grande professionalità artistica. I suoi dipinti, susseguendosi con armonia dinanzi i nostri occhi, sono coordinati come sequenze cinematografiche, entro una dimensione sostenuta e spirituale dove Rita possiede la chiave di lettura.

La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente fino al 13 dicembre con il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30; martedì, giovedì, sabato dalle 16.00 alle 18.30.

