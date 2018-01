baby gang

Baby gang: cosa si nasconde dietro il fenomeno, quali sono le cause e le misure preventive

Giovani, giovanissimi e soprattutto aggressivi e violenti.

Giovani, giovanissimi e soprattutto aggressivi e violenti. È questo il ritratto di molti ragazzi del nostro Paese che “giocano” a fare i grandi a spese degli altri. Picchiano, aggrediscono e feriscono gravemente i loro coetanei senza un motivo, solo per il gusto di farlo.

Le chiamano baby gang, gruppi di ragazzi tutti minorenni, che non si fanno scrupoli ad aggredire i loro coetanei e poi usano i social network per rivendicare la loro forza e supremazia. Come nel caso delle foto apparse su Facebook che mostrano un gruppo di ragazzini tra i 9 e i 12 anni che posano impugnando mazze, coltelli e tirapugni. Si tratta della gang della Parrocchiella di Montesanto, il cui capobranco ha scritto: “Facciamo paura, QS”, motto che richiama i Quartieri Spagnoli, la zona di appartenenza. Tra i commenti spuntano emoticon con pistole, bombe e coltelli. Un'immagine emblematica del fenomeno criminale minorile che si sta dimostrando una vera e propria piaga, a Napoli forse più che altrove.

Ed è proprio a Napoli che negli ultimi giorni si sono verificati agghiaccianti casi di violenza. Come nel caso del 16enne giunto all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli con il setto nasale fratturato. Il ragazzo, che vive nella zona Materdei, ha riferito agli agenti di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzini suoi coetanei, che lui non conosce, senza motivo all'esterno della stazione Policlinico della metropolitana.

Questo è solo l'ultimo di una serie di episodi. Alcuni giorni fa un 15enne e un 14enne di Pomigliano d'Arco (Napoli), entrambi studenti, sono stati aggrediti da un gruppo di giovanissimi, circa una decina, e rapinati di uno smartphone. I Carabinieri sono poi riusciti a rintracciare due componenti del branco arrestando per rapina un 15enne incensurato del luogo e bloccando un 13enne, dunque non imputabile, di Somma Vesuviana. Il primo era ancora in possesso di una catena con la quale aveva minacciato e picchiato i due ragazzi. Il 15enne e il 14enne aggrediti sono stati trasportati all'ospedale di Nola, medicati e dimessi. Entrambi hanno riportato contusioni al volto e all'addome.

E ancora, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione il 15enne aggredito e malmenato senza apparente motivo da un gruppo di ragazzini all’esterno della metropolitana di Chiaiano, a Napoli. Il 15enne di Melito, era in compagnia di due amici quando, all'esterno della stazione della metropolitana di Chiaiano, è stato aggredito dalla baby gang. I tre amici erano diretti a Qualiano ma sono stati aggrediti all'improvviso da un gruppo di giovanissimi, almeno una decina. I due amici sono riusciti a divincolarsi e scappare, mentre il 15enne è stato circondato e picchiato. Al termine dell'aggressione è riuscito a tornare a casa per essere poi trasportato nel vicino ospedale di Giugliano, dove è stato sottoposto all'intervento chirurgico per l'asportazione della milza.

"Si deve fare giustizia, queste cose non possono e non devono accadere. A mio figlio è andata bene ma poteva andare peggio" le parole della madre del 15enne. La donna ha ricordato il caso di Arturo, il 17enne accoltellato in via Foria lo scorso 18 dicembre: "Non è possibile che episodi del genere si ripetano, quando finirà questa violenza? Prima è toccato ad Arturo, ora a mio figlio, poi sarà il turno di chi? Non siamo tutelati, questa storia deve finire".

Il 17enne Arturo è stata una delle prime vittime della baby gang. Lo scorso 18 dicembre il ragazzo era stato ferito con numerose coltellate, anche alla gola e al torace, ed era stato ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Secondo gli investigatori, gli autori dell'aggressione volevano rubargli il cellulare. Il giovane ha dichiarato agli agenti che 4 ragazzini, presumibilmente minorenni, dopo avergli chiesto l'ora e averlo invitato a seguirli, a fronte del suo rifiuto, lo avevano aggredito. In particolare in due lo avevano ferito a coltellate, mentre gli altri due svolgevano la funzione di palo. L'azione violenta era durata alcuni secondi, poi la fuga. Le indagini, svolte anche con l'aiuto delle immagini di alcune telecamere, hanno consentito di individuare uno degli aggressori, poi riconosciuto dalla vittima in seguito a ricognizione fotografica. La baby gang aveva preso di mira poco prima un altro giovane, che però era riuscito a sottrarsi alle pericolose attenzioni del gruppetto avendone riconosciuto le intenzioni.

Gli episodi appena citati sono solamente alcuni di quelli verificatisi negli ultimi tempi. Ma quello delle baby gang è un fenomeno preoccupante su cui bisogna interrogarsi. Come fa notare il questore Antonio De Iesu, spesso di tratta di “una violenza immotivata e inaudita, violenza di un branco di minorenni deviati e disadattati, frutto forte del tiepido controllo delle famiglie e di un ambiente che sicuramente favorisce queste cose. È su questo che bisogna interrogarsi. Noi facciamo la nostra parte, ognuno deve farlo: è un fenomeno che ha varie facce su cui tutti devono fare una riflessione. Bisogna interrogarsi tutti su cosa fare di fronte a questo disagio giovanile".

La baby gang vanno oltre il “semplice” bullismo, si tratta bensì di un gruppo che agisce in maniera più organizzata e sistematica, con un’emulazione mafiosa, una struttura gerarchica definita e delle regole di condotta. Va detto inoltre che non sempre gli appartenenti di una baby gang provengono da contesti sociali disagiati. Spesso, invece, i protagonisti sono ragazzi di buona famiglia, malati di noia e benessere che cercano nella gang lo strumento per conquistare un dato status sociale. Le baby gang hanno assunto oggi una visibilità senza precedenti. Gruppi di ragazzini che, nelle scuole, taccheggiano e picchiano coetanei o i professori stessi. Lanciano sassi dal cavalcavia, commettono abusi sessuali di gruppo. Svuotano appartamenti e negozi. La questione pregnante diventa capire quali cause spingano questi gruppi a commettere atti devianti.

Contesiti familiari problematici sono certamente la prima causa di un disagio generazionale sempre più diffuso tra i ragazzi. Conflitti, separazioni, divorzi, perdite, abusi di vario tipo. A incidere è anche la provenienza da famiglie multiproblematiche spesso affiliate a loro volta a contesti devianti. Ma la sociopatia tipica della gang può discendere anche da contesti famigliari eccessivamente accondiscendenti o iperprotettivi. A indurre comportamenti antisociali non è unicamente il fattore economico, come evidenzia la dottoressa Giuliana Esposito. “Il quotidiano dei nostri ragazzi pullula di messaggi crudi, sovreccitanti, alienanti, che affossano in loro la capacità di interpretare adeguatamente la legalità. La soglia dell’illecito scende. Minori ed adolescenti tendono a percepire la violazione delle norme meno grave rispetto al passato. La criminalità diventa una trasgressione ludica. Una filosofia dello sballo costi quel che costi che va riempire il vuoto etico in cui fatalmente sono costretti a crescere.”

Ogni ragazzo, solitamente,è parte di un gruppo nato in maniera spontanea. La baby gang assicura inclusione, e quindi sostegno e protezione. Ogni decisione è devoluta alla personalità dominate, capace di produrre fortissimi effetti identificativi e fascinatori. Esistono gang rigidamente impostate su schemi autoritaristici, altre più aperte e democratiche. Ma tutte condividono un senso di esclusività, segretezza, affiliazione. Si costituiscono così delle “comunità sperate”, che alimentano nel soggetto quella crisi della sfera normativa in direzione di obiettivi “antisociali” spesso illeciti.

Ciò che preoccupa maggiormente è soprattutto la violenza gratuita, sistematica, psicologicamente contagiosa attraverso cui la gang tenta di imporsi nel contesto sociale di riferimento. La violenza è la caratteristica del gruppo, ma anche l’unico strumento comunicativo valido riconosciuto dai partecipanti. L’uso della violenza è diventato quasi la norma per molti giovani. La soglia di percezione dell’illecito si è drasticamente abbassata, a causa anche di modelli aggressivi addirittura mutuati dalla criminalità adulta.

Come evidenzia la dottoressa Esposito “la gioventù di oggi si è trasformata lentamente in una gigantesca incubatrice di malesseri e disagi emozionali. Quasi sempre l’esito di una desertificazione sentimentale che spazia dalla famiglia, alla scuola, alla società. Il disagio emotivo precede sempre lo sviluppo di quella personalità problematica che è anticamera della devianza di gruppo. Manifestandosi attraverso una gamma più o meno sfumata di segnali “disturbanti”. Stati d’ansia, cambiamenti di umore, irrequietezza che possono diventare veri e propri sintomi quali disturbi psicosomatici, dell’alimentazione, del sonno ed altro”.

La famiglia ha dunque il compito di correggere i comportamenti devianti dei figli. Bisogna allora ricostruire figure genitoriali credibili, educando innanzitutto i genitori all’educazione dei figli. Spesso, purtroppo, i genitori minimizzano l’atto violento, legittimando il ragazzo aggressivo per mascherare la sua negligenza.

Altro ruolo fondamentale è poi quello della scuola, un luogo di socializzazione primario nella crescita dei ragazzi. È qui che i ragazzi cominciano a misurarsi con il mondo adulto, a costruire le prime relazioni sociali, a conoscere l’altro, a sperimentare i primi successi e insuccessi. Tuttavia, spesso la scuola è distratta, incapace di leggere i bisogni reali dei ragazzi.

Dunque la prevenzione in famiglia così come nelle scuole è il primo tassello per aiutare i ragazzi ad adattarsi correttamente alla società. I ragazzi hanno bisogno di trovare sostegno in famiglia e a scuola, sentirsi parte integrante di un contesto che li accoglie e li comprende. “Ovviamente scuola e famiglia devono fare un patto: sostenersi a vicenda per esaltare le potenzialità dei ragazzi ed esorcizzane le ansie attraverso strumenti più sensibili.”

