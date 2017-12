unipa

Borse di studio: UniPa versa all'Ersu un contributo di 2,5 milioni di euro

“L’Università degli Studi di Palermo sta provvedendo a versare all’Ersu l’importo di 2,5 milioni di Euro per le borse di studio”: è quanto ha annunciato il Rettore, Fabrizio Micari, nel corso di un incontro con il commissario straordinario Ersu Roberto Rizzo e il direttore dell’Ersu Ernesto Bruno, alla presenza del direttore generale UniPa Antonio Romeo.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo voluto incrementare l’importo di ben un milione e mezzo con l’obiettivo di migliorare in maniera significativa i servizi erogati - ha dichiarato il Rettore Fabrizio Micari - Auspichiamo che il MIUR e la Regione assumano, come noi, un forte impegno per sostenere gli studenti e le loro famiglie”.

Il finanziamento delle borse di studio universitarie avviene tramite la tassa sul diritto allo studio riversata dalle Università agli Enti per il diritto allo studio e attraverso trasferimenti MIUR.

"Un intervento importante, quello di oggi, in favore degli studenti universitari - dice il commissario straordinario Ersu Palermo, Roberto Rizzo - per il quale ringrazio l’Università degli studi che mette anche in risalto il lavoro dell'Ersu e consente un’accelerazione sul pagamento dei benefici e dei servizi erogati. Come commissario dell'Ersu, esprimo ottimismo per il futuro, proprio per la volontà comune a tutte le istituzioni universitarie presenti sul territorio di migliorare qualità e quantità dei servizi erogati, nell’auspicio che il Miur possa assumere un maggiore impegno per affrontare e risolvere le difficoltà finanziarie presenti per il pagamento di tutte le borse di studio degli studenti universitari risultati idonei”.

