buon natale

Buon Natale Sicilia, Palermo, Palermomania.it

Lo scambio di auguri di Natale, non è semplicemente per una forma di cortesia, di educazione...

di Rino Marrone | Pubblicata il: 23/12/2017 - 09:29:04 Letto 359 volte

''Cara Marina De Luca, direttrice editoriale.

Cara Veronica Gioè, direttrice responsabile.

Grazie per la pubblicazione della foto con il mio libro. Questo è il regalo del secolo, per me umile mortale. Grazie alla direttrice editoriale Marina De Luca e alla direttrice responsabile di Palermomania.it Veronica Gioè. Come ricambiare, se non con il forte sentimento di riconoscenza e di ammirazione verso le colleghe De Luca e Gioè? Grazie di cuore''.

Lo scambio di auguri di Natale, non è semplicemente per una forma di cortesia, di educazione, o tanto “per essere presenti” nella consuetudine: è, invece, lo scambio che nasce dal cuore, in questo periodo bisognoso di auguri, perché tutto intorno ci appare nebuloso, non decifrabile.

Lo scambio di auguri per Natale è perciò l’apertura spontanea, sincera e fraterna, a un mondo che appare in declino, auguri quindi che si avveri il grande miracolo del volerci bene tutti, soprattutto dove la sofferenza è più papabile, e sia uno scambio augurale per nuovi cammini della vita, nelle città e nelle periferie, senza inciampi e foriera di ottime iniziative sociali ed economiche.

Questo augurio va alla cara Palermo e a tutta la Sicilia, in sofferenza da lungo tempo, e in preda ad un destino crudele che è l’immobilismo, nonostante parole e annunci di crescita che arrivano da pulpiti diversi e che mai, però raggiungono il fine “programmato”.

Lo scambio di auguri di Natale è - e ne sono convinto, cara Marina e cara Veronica – l’unico stato d’animo che ci solleva lo spirito di unione nel periodo natalizio in cui si vive, ed è l’attimo di felicità e di armonia in famiglia e in tutto il gruppo sociale, con la certezza che almeno una volta l’anno ci si senta stretti nella fratellanza, senza egoismi, violenze e sopraffazioni, e si ami sentirsi vera grande “famiglia”; si può obiettare, ed è legittimo, che da almeno mezzo secolo, e certamente da dopo il boom economico degli Anni ’60, lo scambio degli auguri di Natale è stato uno scambio quasi irreale perché rimasto fine a se stesso, senza alcun rilievo di cambiamento della società soprattutto economica. Ma si può rispondere, che se non c’è cambiamento culturale, e di questa mancanza non se ne ravvisa la necessità, lo scambio di auguri di Natale, simbolo della crescita umana e spirituale, il materialismo del profitto continuerà ad esistere chissà per quanto tempo ancora. Ed è questo che ha valore il sentimento più puro dello scambiarsi gli auguri, a Natale: è il recupero del senso civile che segna il cammino dell’uomo che fa speranza, perché la speranza è l’ultima a morire secondo il dire comune, purché un giorno, forse presto come vuole la speranza, vengano davvero erette le giuste stampelle di sostegno all’ammalato di sempre.

A te, Marina, a te Veronica auguro perciò un gran bene, così come auguro a tutto lo staff di Palermomania di continuare ad essere voce libera e stimolatrice dei valori umani e sociali dei palermitani, e dei siciliani tutti, e altrettanto formulo gli auguri di Buon Natale a tutti i lettori. Per quanto mi riguarda, mi sento gratificato e onorato dall’essere tra i collaboratori e i redattori del giornale Palermomania.it destinato, per professionalità dirigenziale e del suo gruppo redazionale, ad essere il rappresentante pratico e costruttivo della buona stampa nell’ampio panorama dell’informazione vera.

Auguri di Buon Natale a tutti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!