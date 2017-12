capodanno

Capodanno, le migliori mete low cost

Sta per arrivare una delle domande più odiate: ''Cosa fai a Capodanno?''.

Sta per arrivare una delle domande più odiate: “Cosa fai a Capodanno?”. Sono tante le mete low cost in cui trascorrere l’ultimo dell’anno, avendo così la risposta pronta a quella fastidiosissima domanda.

Marsiglia

Marsiglia tira fuori l’inner hipster che è in te e puoi andare a Le Panier, un tempo malfamato quartiere sopra il porto, ora regno di atelier, design hotel, bar e ristoranti hip. Il posto ideale per regalarti un nuovo beanie da sfoggiare la sera di Capodanno, insieme alle bretelle e al risvoltino.

Lipsia

Hai prenotato un volo low cost per essere a Berlino con il nuovo anno perché, insomma, Berlino è sempre Berlino, giusto? Non proprio. Secondo il New York Times il place to be della Germania dell’Est è Hypezig, ovvero Lipsia. Se ti stai già disperando perché ti sei perso questa chicca, sappi che puoi tranquillamente raggiungere la città comodamente in treno da Berlino, basta circa un’ora e un quarto. Una volta qui, potrai finalmente dimenticare il cotechino e goderti il da te tanto agognato cenone a base di vegan cürrywurst e kebab di tofu (le specialità locali). Se sei amante del techno, tieni d’occhio il programma del leggendario club Distillery, che ti farà chiudere l’anno in bellezza. Altrimenti, fai una tappa al bar frequentato da Goethe (e Angelona, che ha studiato presso l’università di Lipsia) e poi dirigiti verso Augustusplatz, una delle piazze più grandi d’Europa, dove troverai tanti fellow pronti a far esplodere qualche botto con te.

Braga

Non hai mai sentito parlare di Braga, una delle città più antiche del Portogallo? Sei ancora in tempo a rimediare volando a Porto e prendere un bus per i ca. 55km che ti separano dalla tua meta alternativa per Capodanno 2018. Neanche a dirlo, merito di tutta questa vivacità notturna è l’università della città: lì intorno puoi trovare bar, caffè, centri culturali molto hip dove fare un po’ di tutto. Assicurati di avere abbastanza tempo per visitare il bellissimo centro storico, ma poi lasciati trascinare dalla musica e dai festeggiamenti di San Silvestro. Per cena, inizia con il frigideiras, una specie di tortina salata, specialità locale e finisci brindando al 2018 con l’imperdibile vinho verde.

Riga

Fan dell’Art Nouveau preparate stivali, cappello e guanti e saltate sul primo volo low-cost per Riga! Per iniziare l’anno circondati da 800 edifici in questo stile, costruiti da Michail Ėjzenštejn, papà di quel Sergej, che ha diretto la Corazzata Potëmkin, non c’è niente di meglio che la capitale della Lettonia: sono talmente unici che l’UNESCO li considera tra i più belli d’Europa. Ma l’arte non sarà l’unica cosa che ti farà alzare la testa: la Lettonia è anche la patria delle stangone. Per ammirare entrambi alla luce dei fuochi d’artificio, il 31 notte dirigiti verso lo 11. Novembra Krastmala, dove potrai seguire concerti, performance e l’immancabile spettacolo pirotecnico lungo le rive della Daugava.

Salonicco

La Grecia d’inverno? Ebbene sì. A Capodanno non deludono le aspettative e c’è un posto dove tutto questo è addirittura amplificato: Salonicco. Piena di studenti (locali e internazionali) dediti alle feste, la seconda città della Grecia è un posto che non puoi proprio perderti (oltretutto la puoi raggiungere con un volo low cost!), anche per la sua esuberante vita notturna.

Zagabria

Se per te è troppo mainstream festeggiare Capodanno su una pista da ballo, perché non farlo su una pista da pattinaggio? No, non devi sciropparti ore e ore di aereo per arrivare al famoso rink del Rockefeller Center di New York, basta partire alla volta di Zagabria! Per l’occasione Trg Kralja Tomislava (Piazza Re Tomislav), una delle piazze più amate della capitale croata, diventa l’ice park più grande del paese. Potrai andare incontro al nuovo anno scatenando la Carolina Kostner che è in te. Una volta smessi i pattini, puoi continuare a fare baldoria nelle altre piazze della città, che per gran parte della serata si animano sulle note del pop croato.

Groningen

Tu e la tua bici siete una cosa sola: è green, eco, non sporca, non inquina, non richiede tantissima manutenzione, allora cosa c’è di meglio che festeggiare il nuovo anno con lei? Prendete un volo low cost per Eindhoven e poi sedetevi su un comodo treno per Groningen, la “Città Ciclabile” per eccellenza in Olanda. E se ti stai domandando cosa mai ci sarà da fare in questo posto, sappi che la città è famosa per via della sua giovanissima popolazione (la metà ha meno di 35 anni) e per la sua università: student party, club e bar molto stylish non aspettano altro che te e la tua bici. Sono sicura che troverai tantissime opzioni per fare party-party fino all’alba del 2018.

