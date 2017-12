cellulare alla guida

Cellulare alla guida: multa raddoppiata e sospensione della patente

Stretta per chi usa il cellulare al volante.

07/12/2017

Stretta per chi usa il cellulare al volante. Tra gli emendamenti che la commissione Trasporti della Camera ha approvato e che passeranno in commissione Bilancio, ce ne sono in particolare due che riguardano l'uso del cellulare alla guida e i seggiolini anti-abbandono. "Due temi centrali che hanno un impatto forte sui cittadini che ci hanno chiesto di intervenire per tutelarli” ha detto il deputato Pd Emiliano Minnucci, membro della commissione Trasporti della Camera.

In particolare, chi verrà sorpreso con il cellulare alla guida sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 322 a 1.294 euro. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Nel caso in cui lo stesso soggetto dovesse compiere un'ulteriore violazione nell'arco di due anni, la sanzione diventerebbe doppia: da 644 a 2.588 euro e si applicherebbe anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.

"Nel corso di questi mesi - spiega Minnucci - abbiamo cercato di sensibilizzare tutta l'opinione pubblica sul tema di una guida più consapevole e più corretta, e questo passa da una parte attraverso l'uso di alcuni dispositivi come quello anti-abbandono per i bambini, che va a rispondere ad una esigenza specifica anche alla luce dei fatti di cronaca degli ultimi mesi, e dall'altra dalla limitazione dell'uso dello smartphone". Su quest'ultimo tema, sottolinea Minnucci, "è emerso da parte anche delle forze dell'ordine che il tema della distrazione da uso del cellulare è una questione dirimente che sta assumendo dimensioni preoccupanti". "Quindi - aggiunge - c'è bisogno di una risposta concreta che il Pd sta dando, cominciando a mettere a segno dei punti significativi".

