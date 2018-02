famiglia-lavoro

Conciliazione famiglia-lavoro: 115mila neomamme obbligate a lasciare il proprio lavoro

La conciliazione tra maternità e lavoro è spesso difficile per tante donne...

La conciliazione tra maternità e lavoro è spesso difficile per tante donne e lo sanno bene quelle 115mila neomamme che tra il 2011 e il 2016 sono state costrette a uscire dal mercato del lavoro. Si tratta di una scelta obbligata dall’impossibilità di far conciliare la propria vita professionale con la cura di un figlio, una scelta che viene percepita come un’umiliazione che rischia di sfociare in depressione.

Secondo i dati dall’Ispettorato nazionale del Lavoro, dal 2011 le mamme che si sono dimesse sono aumentate del 55%. Nell’ultimo anno del governo Berlusconi avevano lasciato il lavoro 17.681 neomamme; nell’ultimo anno di Renzi sono state 27.443. Un trend in continua crescita, che mette a nudo la totale inefficacia delle politiche per la famiglia adottate negli ultimi anni. A ciò si aggiunge la crisi che ha fatto esplodere il precariato, con il Jobs Act che non è riuscito a fare crescere i dipendenti a tempo indeterminato. A livello centrale è stato fatto poco o nulla per migliorare la conciliazione tra vita professionale e famiglia, lasciando tutto nelle mani del datore di lavoro.

C’è bisogno invece di un sistema che accompagni le donne e anche i datori di lavoro lungo un nuovo percorso. Bisogna avere il coraggio di rimettere in discussione gli orari di lavoro. Fino ad oggi la politica si è basata su bonus, da quello per le neomamme a quello per l’asilo, ma mancano le strutture per accompagnare davvero le donne. La mancanza di una rete di protezione famigliare, con asili e strutture con orari da ufficio, le donne sono costrette a scegliere tra l’accudimento del figlio e l’impiego. Tutto ciò ha anche degli effetti negativi anche per l’economia del Paese: secondo il Fondo monetario internazionale l’Italia perde il 15% del proprio Pil (240 miliardi) proprio perché non riesce a incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso norme che garantiscano l’effettiva uguaglianza tra i sessi. Uno dei punti critici analizzati dal Fmi riguarda proprio i congedi di maternità che se da un lato contribuiscono a una maggiore partecipazione femminile, dall’altro producono effetti non del tutto positivi, con riduzioni di competenze e guadagni. Si rischierebbe insomma di produrre l’effetto opposto, favorendo fenomeni di discriminazione nei confronti delle donne che si occupano della famiglia.

I concetti di maternità e paternità sono cambiati nel corso degli anni, ma per le leggi tutto è rimasto uguale. Oggi il ruolo di madre è in contrasto con quello di donna emancipata, creando un danno non solo per le stesse donne, ma anche per l’intera società. Ciò che mancano sono delle politiche attive sul lavoro, che favoriscano la piena integrazione delle donne che hanno scelto di diventare mamme, senza dover scegliere tra la propria carriera e la maternità.

