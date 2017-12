acqua

Condominio, acqua garantita anche ai ritardatari nei pagamenti

I condomini ritardatari non possono essere lasciati senza acqua, ma bisogna garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per abitante al giorno.

20/11/2017

I condomini ritardatari non possono essere lasciati senza acqua, ma bisogna garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per abitante al giorno. Lo ha stabilito il tribunale di Bologna, pronunciandosi sul ricorso dell'amministratore di un condominio che aveva chiesto al giudice l'autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati (riscaldamento, antenna tv e acqua) nei confronti di una condomina ritardataria.

Il condominio a seguito della morosità della donna aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo. Stante la persistenza della morosità, ulteriormente aggravata anche in ragione dei cospicui consumi, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al giudice l'autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall'antenna televisiva condominiale.

Il giudice ritiene, tuttavia, di aderire all'orientamento che nega la sospensione dei servizi "essenziali". Da tempo dottrina e giurisprudenza, con risultati, peraltro, divergenti, ragiona, infatti, il giudice, si sono interrogati sulla necessità o meno di distinguere - a fronte dell'interesse meramente economico del condominio – "fra servizi essenziali e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato".

Premesso ciò, ritiene quindi di aderire all'orientamento che nega la sospensiva per i diritti primari costituzionali, ricordando altresì che di tali servizi essenziali ha tenuto conto anche il legislatore, proprio per quanto concerne l'acqua, stabilendo che "ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite". Ciò non vale ovviamente per il servizio dell'antenna televisiva centralizzata che quindi può essere benissimo sospeso.

Fonte: studio cataldi

