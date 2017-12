ail

Confcommercio e Ail Palermo: Stelle di Natale 2017 per lotta alla leucemia

Una stella di Natale per contribuire alla lotta alla leucemia e per dare un contributo concreto al sostegno delle famiglie di malati colpiti da questa malattia, che oggi grazie alla ricerca si pu˛ lottare e in tantissimi casi anche vincere.

Una stella di Natale per contribuire alla lotta alla leucemia e per dare un contributo concreto al sostegno delle famiglie di malati colpiti da questa malattia, che oggi grazie alla ricerca si può lottare e in tantissimi casi anche vincere. Confcommercio Palermo insieme con AIL Palermo (Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma), e con il coinvolgimento dei pubblici esercizi come bar, ristoranti, pizzerie e i fioristi di Palermo e provincia, tutti assieme per sostenere la Campagna Nazionale delle Stelle di Natale 2017: “Ogni malato di Leucemia ha la sua buona stella”, attraverso la vendita diretta nei fioristi che aderiscono e la "Prevendita" (buono acquisto €12,00 che dà diritto a ritirare la stella di Natale nei gazebo dell'associazione presenti in città dal 7 al 10 dicembre, vedi in basso elenco dei punti).

Bar e ristoranti di Confcommercio Palermo hanno deciso di aderire con l'impegno a promuovere la prevendita della stella che si potrà pagare direttamente sul posto e poi ritirare mostrando il coupon presso i fioristi aderenti oppure direttamente nei tanti chioschi AIL, in subordine nei puntiAIL degli ospedali Cervello e Policlinico di Palermo. Ai clienti che acquisteranno il coupon o mostreranno di averlo già acquistato anche attraverso la prevendita di un volontario AIL, le pizzerie La Braciera e La Braciera in Villa e Villa Costanza omaggeranno il coperto, i due punti del Bar Rosanero offriranno cornetto e caffè, il Ristorante Quattro Venti offrirà due calici di prosecco ai clienti. Nell’iniziativa a sostegno della Campagna AIL è coinvolta anche l’Associazione dei Fioristi di Confcommercio Palermo, la quale promuoverà in tutti gli esercizi associati la vendita della Stella di Natale, dando l’opportunità al cliente di diventare un sostenitore AIL.

L’iniziativa a sostegno della Campagna AIL è stata presentata questa mattina, in Confcommercio Palermo, dalla presidente Patrizia Di Dio, dalpresidente Ail Palermo Pino Toro, dal presidente dell’Associazione pubblici esercizi Antonio Cottone, dal presidente dell’Associazione dei Fioristi di Confcommercio Palermo Gioacchino Vitale - che aderisce con oltre venti soci di Palermo e provincia. I fioristi promuoveranno in tutti gli esercizi associati la vendita della Stella di Natale, dando l’opportunità al cliente di diventare un sostenitore AIL. Questa operazione ha una doppia finalità: diffondere l'immagine di AIL e la capillarizzazione del circuito di raccolta fondi durante il periodo di Natale; offrire l'opportunità all'esercizio commerciale di diventare un esercizio solidale AIL.

“Le iniziative di solidarietà di Confcommercio non si limitano al periodo natalizio, ma in occasione di questo Natale, abbiamo deciso di andare oltre la semplice raccolta fondi, mettendo a disposizione anche i nostri luoghi fisici di lavoro proprio per aumentare la raccolta – ha spiegato la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio nel corso della presentazione dell’iniziativa -. I nostri imprenditori diventano così essi stessi volontari dell’AIL e promotori di questa raccolta solidale a favore della lotta alle leucemie”.

