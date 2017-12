comportamento

Cosa significa essere ''selettivamente motivati''

Se non riusciamo a fare determinate cose non dipende dalla pigrizia o dall'incapacità di farle, ma dal fatto che in fondo di tutte queste cose non ci importa quanto la società pretenderebbe.

Capita spesso di pensare di doversi mettere in forma, guadagnare di più o cercare un lavoro migliore, ma se non riusciamo a fare determinate cose non dipende dalla pigrizia o dall’incapacità di farle, ma dal fatto che in fondo di tutte queste cose non ci importa quanto la società pretenderebbe.

Magari se non ti metti al lavoro su quel libro è solo perché in fondo di metterti a scrivere proprio non ti va, per quanto ti piaccia l'idea d'esser uno scrittore. Magari se non ti metti in forma è perché sei stato indotto a pensare che nel tuo corpo ci sia qualcosa che non va. Magari se non t'impegni nella tua impresa è perché in fondo lo pensi solo, di volerlo sul serio.

Ma la gente di successo non va a sprecare le proprie energie su ciò che non conta o che non gli importa davvero. Ecco 10 segni che indicano che non siamo pigri ma solo “selettivamente motivati”.

1. Quando non siete sinceramente convinti di qualcosa, vi sentite paralizzati. Trovate grande difficoltà a imporvi ciò che non volete davvero.

2. Vi rimproverate spesso per non aver fatto "di più". In un mondo che ti condiziona a credere di dover fare sempre di più, a volte non riuscite a riconoscere tutto ciò che avete fatto, che viene messo in ombra da ciò che vi state ancora sforzando di gestire.

3. Non temete di rinunciare a ciò che non va. Molti restano incollati al posto di lavoro sbagliato, s'impegnano in progetti che sanno non esser giusti per loro, o rimangono legati a partner coi quali in realtà non vanno d'accordo, nel timore di far oscillare la barca. A volte una "rinuncia" è la cosa più importante e liberatoria, meglio che gli altri ti giudichino per aver cambiato le cose che per non aver fatto ciò che nel tuo cuore sai esser la cosa giusta.

4. Quando si tratta di legger libri o frequentare lezioni, date il massimo se la cosa v'interessa sul serio, in caso contrario ve la cavate appena. Il punto non è esser meno intelligenti degli altri, quanto l'incapacità di fingere interesse per ciò che non si adatta a voi.

5. Siete convinti di avere una missione nella vita, che non si riduce al fatto di timbrare un cartellino, pagare le bollette, e starsene ad aspettare la propria morte.

6. Non avete alcuna intenzione d'investire ogni mattina le vostre energie nella realizzazione dei sogni degli altri. A motivarvi è la consapevolezza di creare qualcosa per voi stessi.

7. Preferite sentirvi soddisfatti che comodi. Essere selettivamente motivati non significa esser inclini ad arrendersi, o prediligere la strada più facile, ma solo che siete disposti a tener duro esclusivamente quando ne vale veramente la pena.

8. V'importa solo di ciò che vi sprona. Ad ispirarvi è solo ciò in cui siete bravi. La coesistenza di queste due premesse accende il vostro impegno. Le cose che vi piacciono, avrete notato, non son frutto del caso, ma fanno integralmente parte della vostra missione.

9. Quando si tratta di "riordinare la propria vita", vi sentite decisamente meno motivati. Siete capaci d'impegnarvi per undici ore al giorno nei vostri progetti di natura creativa, ma se si tratta di prendervi cura dell'arredamento, o dell'abbigliamento, non riuscite a dare importanza alla cosa. Molto di ciò che agli altri importa, per voi non sempre risulta rilevante.

10. Siete disposti a sacrificare alcune parti della vostra vita per dedicare la vostra energia ad altre. Magari vi siete dotati di una "uniforme personale" quotidiana, di modo da sfruttare le prime energie del mattino verso qualcosa che non sia l'apparenza. Magari avete deciso di restare single per un po' perché avete bisogno di dedicarvi innanzitutto a voi stessi. O magari vi siete trasferiti in una città con un costo della vita più basso, per poter inseguire i vostri sogni di freelance. Il punto è: per ciò di cui v'importa davvero siete disposti a fare qualsiasi cosa, e non avete timore di scartare ciò che sapete che in fondo non conta.

