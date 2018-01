Castello Utveggio

Da stasera il Castello Utveggio torna a risplendere

Poter ammirare il Castello Utveggio risplendere sul Monte Pellegrino, sembra quasi un sogno per la città di Palermo...

Poter ammirare il Castello Utveggio risplendere sul Monte Pellegrino, sembra quasi un sogno per la città di Palermo. Dopo i lunghi lavori all'impianto elettrico esterno, grazie al servizio di ingegneria della Regione, da oggi l’ex centro di alta formazione Cerisdi è stato illuminato con potenti luci led a basso consumo.

“È stato sostituito il vecchio impianto di alimentazione a carico del Comune, da due anni fermo dopo l'incendio del Monte Pellegrino nel 2016. Questo sicuramente è un primo passo per recuperare un Castello che rappresenta per Palermo un unicum d’arte e cultura – dice Elio Cardinale, ex presidente del Cerisdi e fondatore dell’Associazione Salvare Castello Utveggio. – Bisogna restituire ai cittadini questo tesoro per aprirlo ai giovani e alle eccellenze. Tra le prime iniziative, quella di ristrutturare le sale dell’edificio e renderle funzionali per nuove attività di ricerca, sia in campo tecnologico che umanistico”.

Rivedere il Monte Pellegrino coronato dalle luci del Castello Utveggio infonde un senso di rinascita, di speranza per questa città che ha bisogno di credere nel cambiamento e nel miglioramento, in visto anche di Palermo capitale della cultura 2018.

“È un buon inizio, grazie alla Regione che ne detiene la proprietà - afferma l'ingegnere Tuccio D'Urso, responsabile dei servizi d'ingegneria della Regione. - Il 31 gennaio sarà consegnato anche il progetto per il ripristino funzionale dell'intera struttura. Abbiamo anche portato a termine i lavori di rifacimento del terrazzo e di messa in sicurezza del Castello”.

Restituire a Palermo un tesoro negato da anni per aprirlo ai giovani e alle nuove eccellenze è un obiettivo importante. Il Castello Utveggio diventa un luogo da proteggere e rivalutare, non dimentichiamo che per circa 30 anni è stato sede di un ente regionale di alta formazione, il Centro ricerche e studi direzionali (Cerisdi), voluto dall’ex presidente della regione Siciliana, Rino Nicolosi.

