Dagli insetti all'etichettatura d'origine: le novità in arrivo sulle tavole degli italiani

Dagli insetti nel piatto all'etichettatura di origine per pasta, riso e pomodoro, nel 2018, proclamato Anno internazionale del cibo italiano nel mondo, scatterà una vera rivoluzione sulle tavole degli italiani. All'Assemblea nazionale di fine anno Coldiretti ha ricordato che dal primo gennaio si applicherà il nuovo regolamento europeo sui "novel food" che permetterà di servire gli insetti a tavola.

Quindi si potranno vendere e comprare grilli e millepiedi cinesi, tarantole arrostite del Laos, vermi giganti della farina dalla Tailandia, bachi da seta all'americana, farfalle delle palme dalla Guyana francese fritte e condite, le cimici d'acqua della Thailandia, fino agli "aperinsetti" come vermi della farina aromatizzati alla paprica, al curry e al sale marino da mangiare con un sorso di vodka ai bachi da seta. “Una novità - sottolinea Coldiretti - che non piace al 54% degli italiani che li considerano estranei alla cultura alimentare nazionale mentre sono indifferenti il 24%, favorevoli, il 16% e non risponde il 6%”, secondo una indagine Coldiretti/Ixe'.

L'altra grande novità per la tavola del Made in Italy per il 2018 sarà l'entrata in vigore dell'etichettatura d'origine per la pasta che scatterà da febbraio. Si tratta di un provvedimento fortemente sostenuto dalla Coldiretti per fermare le speculazioni e per garantire maggiore trasparenza negli acquisti ai consumatori in una situazione in cui un pasto di pasta su tre è fatto con grano straniero all'insaputa dei consumatori. Da febbraio 2018, aggiunge la Coldiretti, scatterà l'etichettatura d'origine anche per il riso, con l'Italia che è il principale paese produttore in Europa ma è invasa da produzioni asiatiche con minori garanzie di sicurezza alimentare. E nel 2018 si attende, infine, l'etichettatura d'origine di tutti i derivati del pomodoro, dalle passate alle polpe, dalle salse a tutti i derivati, dopo che nel 2017 decine di milioni di chili di concentrato di pomodoro cinese sono arrivati in Italia senza indicazione in etichetta.

