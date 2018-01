cultura dello stupro

''Dovrebbero inventare app che fa addormentare ragazze per poterci fare sesso'': polemiche al post di Labadessa

La violenza sulle donne – che sia psicologica o fisica – è un argomento che fa tristemente parte del nostro quotidiano.

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 25/01/2018 - 18:08:59 Letto 396 volte

La violenza sulle donne – che sia psicologica o fisica – è un argomento che fa tristemente parte del nostro quotidiano. Nonostante le numerose battaglie e la nascita, di recente, del movimento #MeToo, abusi, molestie e violenze continuano a essere all'ordine del giorno. E tutto ciò sembra rientrare perfettamente in quella cultura dello stupro che non solo giustifica ma normalizza e incoraggia lo stupro e altre forme di violenza.

E di questo è tornato a parlare Bossy, un portale femminista, che ha condiviso e commentato un post pubblicato su Facebook, e successivamente rimosso, dal fumettista Mattia Labadessa. Nel post incriminato Labadessa aveva scritto: “Dovrebbero inventare un’app per smartphone che se vedi una ragazza carina in metropolitana e te ne innamori ti dice chi è, quanti anni ha, poi l’addormenta e ti fa fare sesso con lei”. Dalla lettura di queste parole è facile dedurre che ciò che viene suggerito è lo stupro indiscrimenato di qualsiasi ragazza incontrata casualmente. E tale conclusione non risulta di certo esagerata perché, a rigor di logica, una ragazza che è stata addormentata di certo non potrebbe dare il suo consenso per un rapporto sessuale. Ergo si tratta di stupro.

E risulta inutile, infantile e sciocco dire che Labadessa stava semplicemente ironizzando su tale questione, perché purtroppo di ragazze narcotizzate al fine di poter approfittare di loro ce ne sono state fin troppe e non pare una cosa su cui possa essere divertente scherzare.

Dopo le accuse, il giovane fumettista si è scusato e ha spiegato di essere stato bannato da Facebook per il suo infelice post. “Una infelice, triste, inopportuna battuta uscita molto male, completamente a caso”, dice lui, che ribadisce “NON STUPREREBBE MAI UNA RAGAZZA”, e menomale, verrebbe da dire. “Per me è inconcepibile anche solo pensare di avere una mentalità pro-stupro, è una cosa senza senso. Ancor più senza senso sarebbe dichiararlo con fierezza”, ma forse avrebbe dovuto rifletterci appena due secondi, prima di pubblicare quel sagace post che tanto fa sbellicare dalle risate.

Inoltre, a sua discolpa, il giovane fumettista, sostiene che l’idea gli era venuta per fare un paragone con altre app che consentono di trovare parcheggio o cose simili: “Avete presente quando qualcuno dice “ci vorrebbe un’app per trovare parcheggio/che faccia gli esami al posto mio/che cucini/che mi faccia il caffè” Si legge davvero spesso sui social. Ecco, volevo ironizzare su questo e scrivere qualcosa che fosse paradossale e (perdonate l’abuso di questo termine) assurdo, così è uscito fuori ciò che in molti ormai hanno letto, in relazione ad una ragazza carina vista in metro”, ma forse qualcuno dovrebbe spiegargli che non è esattamente la stessa cosa: trovare parcheggio tramite un’app è legale, addormentare una ragazza e fare sesso con lei senza il suo consenso è un crimine.

Questo è solo un altro esempio che dimostra quanto siamo ancora immersi in una cultura dello stupro, che vede le donne come degli oggetti del desiderio di cui poter disporre a piacimento. Finché questa mentalità non verrà cambiata le donne continueranno ad aver paura ad andare in giro da sole e non potranno vivere la loro vita in totale libertà. A molti potrà apparire esagerata la reazione al post di Labadessa, ma se ci fermiamo un attimo a riflettere ci accorgeremo che sono proprio questi atteggiamenti, spesso fatti passare come semplici atti di goliardia e goffaggine, ad alimentare la cultura dello stupro. Visto che la nostra vita passa anche e soprattutto attraverso i social forse è proprio da lì che dovremmo partire per ridimensionare il nostro approccio verso questioni così delicate.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!