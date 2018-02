facebook

Facebook ''trancia l'editoria''. Forse, finalmente si torna a leggere i giornali

Facebook ribalta le ''regole del gioco'' riducendo il valore della pubblicità digitale, strumento che era diventato la base dei mezzi di informazione...

Facebook ribalta le “regole del gioco” riducendo il valore della pubblicità digitale, strumento che era diventato la base dei mezzi di informazione.

Dopo avere “manipolato” e “modificato” il modo di fruire delle informazioni (non sempre filtrate) ricordiamo i numerosi casi di fakenews, adesso toglierà buona parte delle notizie dal news feed, stravolgendo così anche il suo stesso sito.

Per i giornali però, forse, non sarà un male.

In quanto ognuno dovrebbe in questo modo tornare a fare il proprio mestiere, ossia Facebook mettere in collegamento le persone tra di loro, che può avere senso se si è fisicamente distanti, e i giornali tornare ad essere la fonte principale di divulgazione di notizie. Così l’utente torna libero di scegliere le notizie da condividere entrando direttamente nel sito del giornale e fare un suo commento sempre dalla notizia da lui scelta, senza che nessuno, in questo caso Facebook, la scelga per lui, “imponendo” i suoi valori sui news feed, come se non stesse imponendo una gerarchia alle cose che decide di mostrare.

Questo avviene perché attraverso il suo algoritmo, il noto social network, stabilisce quali sono le notizie che devono comparire nel nostro profilo, in questo modo diviene, non sempre ma in molti casi, manipolatore di coscienze strumentalizzando il “movimento sociale” attraverso temi quali la politica, la disoccupazione, la povertà e via dicendo.

Adesso, secondo quanto stabilito da Zuckerberg, il social dovrebbe tornare a divulgare “frivolezze”, uno strumento per raccontare le nostre vacanze estive, per esempio.

Per anni i giornali hanno subìto la dipendenza da Facebook e da Google.

Oggi però Facebook ha appena fatto un enorme favore ai mezzi di informazione, obbligandoli ad accettare il fatto che la pubblicità e il traffico su internet non sosterranno mai il giornalismo.

I giornali non possono cambiare questa realtà e faticano a rinunciare all’idea di poter sfruttare Facebook per ottenere più visibilità. Ma in realtà Zuckerberg sta liberando i mezzi d’informazione da un’illusione a cui avrebbero dovuto rinunciare già da tempo.

