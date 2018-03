Palermo Capitale della Cultura

Nell’ambito degli eventi di Palermo Capitale della Cultura, sabato 24 marzo ore 9:00 si svolgerà la cerimonia di intitolazione “Largo Gae Aulenti” antistante Palazzo Branciforte, organizzata da Zonta Palermo Triscele e dalla Fondazione Sicilia.

Parteciperanno il sindaco di Palermo, autorità Zontiane, illustri esperti e i familiari di Gae Aulenti.

“Gae Aulenti è stata un grande architetto di fama internazionale. In una nota ufficiale per la sua scomparsa, - racconta Antonella Aiello, presidente Zonta Palermo – anche il Presidente Giorgio Napolitano la definì protagonista di primo piano della storia dell'architettura contemporanea, altamente apprezzata in tutto il mondo per il suo talento creativo e, in particolare, per la straordinaria capacità di recuperare i valori culturali del patrimonio storico e dell'ambiente urbano. Già a Milano è stata inaugurata e intitolata a suo nome la piazza circolare che si trova al centro del complesso della Unicredit Tower di Milano. Adesso anche Palermo desidera ricordare questa grande donna”.

Ma chi era Gaetana Aulenti? Architetto e designer di fama internazionale, classe1927, era conosciuta come “Gae”. Fondamentale per la sua attività di architetto fu la collaborazione con la rivista Casabella-Continuità (1955-1965) che si rivelò importante per la sua formazione dopo aver conseguito la laurea in architettura a Milano nel 1954. Nelle prime costruzioni (abitazione con scuderia a San Siro, casa in Brianza) e nei primi mobili (sedia a dondolo Sgarsul, rilettura della poltrona Thonet del 1862) si evidenzia uno stile neoliberty e una revisione critica dell’architettura moderna.

Dopo le importanti partecipazioni alle Triennali di Milano del 1960 e del 1963, inizia una proficua collaborazione con Olivetti, Fiat, Max Mara, Knoll, aziende per le quali Aulenti realizza showroom, uffici ed esposizioni in Italia e all’estero. Oltre alle opere di industrial design (per Artemide, Poltronova, Fontana Arte, tra gli altri), nella lunga carriera spiccano in modo particolare l’architettura d’interni e una serie di importanti ristrutturazioni, tra le quali la Gare d’Orsay di Parigi, trasformata in Museo (1986); Palazzo Grassi a Venezia (1986); il Museo Nazionale d’Arte Catalana a Barcellona (1995); le Scuderie Papali a Roma (2000); l’Asian Art Museum a San Francisco (2003).

Ha anche realizzato scenografie per la RAI, la Scala di Milano, il Teatro dell’Odéon di Parigi e vanta un’importante collaborazione con Luca Ronconi nel Laboratorio di progettazione teatrale di Prato (1976-1979). Ha insegnato allo IUAV di Venezia e al Politecnico di Milano.

Tra i molti riconoscimenti, la Legion d’Onore in Francia (1987) e il Praemium Imperiale del Giappone (1991). Il 16 ottobre 2012, pochi giorni prima della sua morte, viene insignita del premio alla carriera, che le viene consegnato dalla Triennale. Gae Aulenti muore a Milano il 31 ottobre 2012 all'età di 83 anni. “Il restauro di Palazzo Branciforte, dove si svolgerà la cerimonia d’intitolazione - chiosa Antonella Aiello - è segnato dalla firma di questa grande donna della cultura italiana. Gae Aulenti ha segnato la storia dell’architettura contemporanea e a sottolinearlo sono proprio le tracce dei suoi lavori, dal prospetto esterno dell’edificio, scoprendone la corte interna, il restauro conservativo del Monte di Pietà di Santa Rosalia e l’allestimento delle varie collezioni della Fondazione Sicilia fino al nuovo loggiato coperto. Un restauro, quello di Gae Aulenti che lega la storia dell’architettura tardo rinascimentale all’aspetto contemporaneo del Palazzo, centro polifunzionale della cultura siciliana”.

Fonte: Miranda Pampinella

