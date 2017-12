eccellenze

Gambero Rosso: l'Antico Caffè Spinnato a Palermo porta a casa il premio ''Tre Chicchi e Tre Tazzine''

Nella Guida Bar d’Italia 2018 del Gambero Rosso, Palermo si è aggiudicata cinque allori speciali...

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 01/12/2017 - 16:51:47 Letto 1229 volte

Nella Guida Bar d’Italia 2018 del Gambero Rosso, Palermo si è aggiudicata cinque allori speciali. In particolare, l’Antico Caffè Spinnato, in via Principe di Belmonte, porta a casa il premio “Tre Chicchi e Tre Tazzine”, insieme al bar Sciampagna di Marineo, ma anche quello speciale per “Le migliori colazioni d’Italia” più “Le Stelle”, che spettano soltanto ai locali che per almeno dieci anni hanno conquistato “Tre Tazzine & Tre Chicchi”.

“Spinnato inizia la sua storia nel 1860 – spiega Riccardo Spinnato, titolare dell’Antico Caffè - e ancora oggi fa parlare di sé nonostante ogni anno il livello della competizione diventa sempre più alto, infatti abbiamo puntato sulla professionalità delle mani esperte del milanese Maurizio Santin che è a capo del nostro laboratorio storico di pasticceria. Questo premio serve come sprono per continuare a migliorarci, per far bene un mestiere difficile in una terra sempre più difficile”.

E resta a Palermo anche il premio “Migliori Cocktail Bar d’Italia”, andato al Close di via Ricasoli: “Un premio tanto atteso dopo quattro anni - commenta Adriano Rizzuto, bar manager del Close - che corona il nostro impegno e che ci vede sponsor della nostra terra di Sicilia. Il segreto è anche l’ospitalità, perché chi viene accolto a casa nostra è soprattutto un ospite e non può essere trattato soltanto come un cliente”.

Premi speciali e prestigiosi, il cui ambasciatore è Gambero Rosso, che premia allestimenti scenografici, caffè rari e preziosi, blend studiati appositamente, tramezzini e panini curati in ogni minimo dettaglio, dal pane alla farcitura, menù gustosi e salutari, anche con alternative vegane e gluten free, perfetti per un light lunch, aperitivi accompagnati da sfizi di gastronomia salata di altissimo profilo, piccola pasticceria degna dei più grandi maestri dell’arte bianca.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!