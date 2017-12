violenza sulle donne

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: numeri che fanno paura

Ricorre domani, 25 novembre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne...

Ricorre domani, 25 novembre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema diventato tristemente attuale e che non sembra voler diminuire.

La scelta di questa data non è un caso. È il ricordo di un brutale assassinio, avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana. Tre sorelle, di cognome Mirabal, considerate rivoluzionarie, furono torturate, massacrate e strangolate. Successivamente venne simulato un incidente buttando i loro corpi in un burrone. Da quel giorno le cose non sono ancora cambiate ovunque: basti pensare alle bambine dell'India che quasi ogni giorno vengono stuprate e uccise, ma anche a casa nostra, dove la violenza contro le donne è spesso nascosta in ambito domestico. La Giornata contro la violenza sulle donne è stata istituita dall'Onu con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999.

La violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso. Nei primi 10 mesi del 2017 sono state 114 le donne vittime di omicidio volontario. Come evidenzia l’Istat, 6 milioni 788 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subìto stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri. I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. Gli autori di molestie sessuali sono invece degli sconosciuti nella maggior parte dei casi (76,8%). Inoltre il 10,6% delle donne ha subìto violenze sessuali prima dei 16 anni.

Considerando il totale delle violenze subìte da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014). Inoltre le violenze si fanno sempre più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero di donne che ha temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014). Anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi. 3 milioni 466 mila donne hanno subìto stalking nel corso della vita, il 16,1% delle donne. Di queste, 1 milione 524 mila l'ha subìto dall'ex partner, 2 milioni 229 mila da persone diverse dall'ex partner. Ma il 78% delle donne che ha subito stalking, quasi 8 su 10, non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto.

Non solo violenze, ma continuano a crescere anche i femminicidi. Oltre cento donne in Italia, ogni anno, vengono uccise da uomini, quasi sempre quelli che sostengono di amarle. È una vera e propria strage. Ed è giusto che si insista sull’uso di questa parola: femminicidio. In molti, infatti, hanno da ridire sull’utilizzo di un termine così specifico per indicare l’omicidio di donne. “Che bisogno c’è di chiamarlo femminicidio? “Perché non chiamarlo semplicemente omicidio?”, “Perché non esiste un termine per indicare l’omicidio di uomini”, la risposta è piuttosto semplice e intuitiva: la parola femminicidio indica il motivo per cui una donna è stata uccisa. Sono femminicidi le donne uccise perché si rifiutavano di comportarsi secondo le aspettative dei loro uomini. Si tratta di un omicidio commesso da un uomo per motivi di genere. Insomma dire femminicidio ci dice anche perché una donna è stata uccisa.

La violenza e i femminicidi colpiscono anche le giovanissime, come dimostrano gli ultimi eclatanti casi di cronaca: quello di Noemi Durini, la sedicenne uccisa il 3 settembre dal suo fidanzato di 17 anni, e l'agghiacciante “vendetta trasversale” nei confronti di Nicolina Pacini, 15 anni, uccisa dall'ex della mamma Donatella Rago.

Tra il 2015 e il 2016 il numero di femminicidi in Italia è tornato ad aumentare, passando da 142 a 150 (+5,6%), soprattutto a causa di una forte crescita del fenomeno nelle regioni del Nord e del Centro. Sempre nel 2016 a livello di regioni il numero più alto di femminicidi lo si è registrato in Lombardia.

Secondo i dati Istat in Italia ogni due giorni una donna viene uccisa. Solo lo scorso anno sono state 120 le vittime ammazzate da un marito, fidanzato o convivente. Più dell’82% dei delitti commessi a scapito di una donna, nel nostro paese, sono classificati come femminicidi. Un numero gigantesco: oltre quattro su cinque. Sempre secondo i dati Istat, il rapporto che lega la vittima e il suo carnefice è nel 55,8% dei casi di natura sentimentale, con una relazione in atto al momento dell'omicidio. Nello specifico, il 63,8% evidenzia che la vittima e l'autore sono coniugi o conviventi, il 12% fidanzati e il 24% aveva intrattenuto una relazione sentimentale (matrimonio o fidanzamento) terminata prima rispetto all'omicidio. Quasi sempre la causa è legata a gelosia e possessione nei confronti della vittima. Spesso, alla base dei dissidi ci sono motivi economici. In alcuni episodi l'uomo uccide la donna perché preferisce la sua morte al fine della relazione o per timore dell'eventuale scoperta di adulterio. Quest’anno, tra il 13 e il 14 luglio, in meno di 48 ore quattro donne sono state uccise e una si è ritrovata in fin di vita.

Giornate come questa sono sicuramente importanti per puntare un faro su un fenomeno che pare non volersi arrestare. Ma non va dimenticato che non basta istituire una “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e che invece bisogna fare qualcosa ogni giorno, non dimenticando mai che le vittime hanno bisogno di aiuto concreto. Per questo esistono i Centri Antiviolenza, spazi autonomi che accolgono donne di tutte le età che hanno subito violenza o che si sentono minacciate e sostengono i singoli percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Lo fanno attraverso l’accoglienza telefonica, i colloqui personali, l’ospitalità in case rifugio. Su tutto il territorio, da Nord a Sud, sono presenti 160 Centri pronti ad aiutare e difendere le donne in pericolo.

