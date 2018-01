relazioni

Gli uomini preferiscono le bionde: lo conferma la scienza

Sono passati molti anni da quando Marilyn Monroe recitava nel film ''Gli uomini preferiscono le bionde'', ma lo stereotipo è rimasto lo stesso...

Sono passati molti anni da quando Marilyn Monroe recitava nel film "Gli uomini preferiscono le bionde", ma lo stereotipo è rimasto lo stesso e viene confermato anche dalla scienza: gli uomini continuano a preferire le bionde, le reputano significativamente più giovani e dall'aspetto più sano, seppure considerino le castane e le brune migliori come madri dei loro figli. È quanto emerge da uno studio guidato dalla Augsburg University in Minnesota, pubblicato su Journal of Social Psychology.

La ricerca è stata svolta su 110 uomini, a cui sono state mostrate immagini create dal computer di donne brune, castane o bionde. Gli studiosi hanno scoperto che gli uomini valutavano le donne con capelli più chiari come più attraenti e con un maggiore potenziale di relazione rispetto alle more. La differenza non era molto marcata nel complesso, ma dopo solo un istante in cui i partecipanti allo studio guardavano le foto delle donne dalle spalle in su, le bionde venivano considerate molto più giovani e più sane delle brune.

Gli uomini che hanno preso parte alla ricerca hanno anche giudicato le bionde come maggiormente propense ad avere più relazioni nello stesso momento e i ricercatori suggeriscono che questo significa che sarebbero disposti a sceglierle per un appuntamento. Partendo probabilmente anche da tale ragionamento, opterebbero maggiormente per le brune come madri dei propri figli. Anche la lunghezza oltre al colore dei capelli sembra contare: le donne che li portano lunghi sono considerate meno sane e attraenti, mentre quelle con una lunghezza media vengono considerate con il miglior potenziale di relazione.

