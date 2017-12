Happening della Solidarietà

Happening 2017, per due giorni Palermo diventa il ''Cuore del Terzo Settore''

Presentata a Palazzo delle Aquile a Palermo la XVIII edizione di Happening della Solidarietà che si terrà il 30 novembre e l’1 dicembre al Real Teatro Santa Cecilia.

PALERMO. 5 sessioni, oltre 25 autorevoli rappresentanti delle Organizzazione del terzo Settore per l’evento di maggior prestigio nel meridione d’Italia sui temi del Welfare promosso e organizzato dal Consorzio Sol.Co. Rete d’Imprese Sociali Siciliane.

Il sindaco Leoluca Orlando ha affermato, “Abbiamo il dovere di promuovere la bellezza. che è sintesi tra etica e estetica, e la città di Palermo sta cercando faticosamente di guadagnare questa dimensione. Il Sindaco ha sottolineato come Palermo stia lavorando per collocarsi in una dimensione di futuro che sia sintesi tra a connessione virtuale e la connessione umana. Apprezzamento per i temi trattati in Happening 2017 definiti come tutte quelle pietre di “inciampo” che impediscono a chi è portatore di una fragilità di essere considerato persona (migranti, disabili, anziani, ecc).Questa iniziativa dimostra maturità – ha proseguito Orlando – affrontando il tema a 360 gradi, contenendo riferimenti ad aspetti che sembrano “stravaganti” - cioè non dentro un’impostazione classica – e questa modalità costituisce la condizione per costruire quella è la Comunità che va necessariamente accoppiata alla persona” .

L’evento si aprirà il 30 novembre e sarà articolato in cinque sessioni.

La prima intitolata “Culture Coesive: Costruire un lavoro Libero, creativo, partecipativo, solidale” costituisce un focus di prestigio sul tema del lavoro, a poco più di un mese dallo svolgimento della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani e con un sistema di politiche attive del lavoro che, ancora in rodaggio, stenta a dare i primi frutti, ripercorreremo aspetti valoriali e tecnici di quello che, specie per la cooperazione sociale, è il principale strumento di espressione dell’identità dell’uomo.

Nel pomeriggio a partire dalle 15.30 si svolgerà una sessione dedicata alla “Povertà culturale e povertà materiale, il welfare italiano al bivio” curata con il contributo di Fondazione Ebbene, già parte dell’ ”Alleanza Contro le Povertà in Italia”, nella quale verranno analizzati e approfonditi gli strumenti appena varati e alcune best practice messe già in campo per il contrasto alla povertà materiale e culturale .

La seconda giornata, il 1 dicembre, verrà aperta da un focus sul tema delle migrazioni. Dopo la visione di “Invisibili” video-inchiesta realizzata d Floriana Bulfon e Cristina Mastrandrea per UNICEF si aprirà l’approfondimento “Noi non li vogliamo, ma…..” il cui titolo prende spunto da una recente intervista rilasciata da S.E. il Cardinale Montenegro ad Avvenire. Questo momento mira a trattare il tema delle migrazioni in maniera costruttiva, allontanandoci da un dibattito spesso sterile e concentrandoci sui valori della vera accoglienza e sulle migliorie che possono essere apportate agli strumenti e ai meccanismi di accoglienza oggi applicati nel paese.

Infine, nel pomeriggio dell’1 dicembre due sessioni formative. La prima dedicata alla legge di riforma del Terzo Settore, intitolata “Coesioni Culturali, un terzo Settore riformato che ridisegna le economie”. La seconda dedicata al tema del Dopo di Noi con un approfondimento sulle best practice già esistenti e sui decreti attuativi e quindi le possibilità di sviluppo sociale di questa attività intitolata “Il Dopo di Noi: dalla legge 112/2016 ai decreti attuativi”.

Inoltre, la sera del 30 novembre in virtù di un partenariato con la Fondazione The Brass Group offriremo alla cittadinanza all’interno dello stesso Teatro un concerto Jazz.

