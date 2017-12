natale

I migliori mercatini di Natale d'Europa e le loro specialità

È tempo di Mercatini di Natale, una tradizione popolare che rallegra le piazze più belle d'Europa creando un'atmosfera magica.

È tempo di Mercatini di Natale, una tradizione popolare che rallegra le piazze più belle d'Europa creando un'atmosfera magica. Oggetti di artigianato locale, musica, lucine colorate, rami di vischio e leccornie. E allora ecco i 10 dolci natalizi e dove trovarli, in base ai consigli degli host Airbnb.

1. Hornet's Nest Cake Torta ricoperta di noci e caramello – Ungheria

2. Stollen Pane dolce ripieno di frutta secca e ricoperto di zucchero a velo – Germania

3. Strudel Rotolo di pasta ripieno di mele uvetta, pinoli e cannella – Italia

4. Cuberdon Caramelle morbide a forma conica ripiene di sciroppo di lamponi – Belgio

5. Linecká kolečka Biscotti ripieni di marmellata – Repubblica Ceca

6. Vosí Hnízda Dolcetti di cioccolato a forma conica – Repubblica Ceca

7. Lebkuchen Biscotti a base di farina, marzapane, frutta secca e spezie – Austria

8. Spekulatius Biscotti di pasta frolla speziati con cannella, cardamomo e chiodi di garofano – Austria

9. Springerle Biscotti secchi caratterizzati da uno stampo sull’impasto – Francia/Germania

10. Bredele Biscotti di pasta frolla dalle tante varianti, dal cocco, alle mandorle, alla cannella – Francia

Ecco i migliori mercatini di Natale d'Europa con i consigli lifestyle delle guide di Airbnb

Christmas Fair & Winter Festival – Budapest, Ungheria (10 nov - 31 dic) A Natale Vörösmarty Square è costellata da più di 100 piccoli chalet che vendono oggetti d’artigianato locale di alta qualità e delizie tipiche ungheresi. “Provate la Kürtőskalács, nota anche come chimney cake, una spirale di pasta dolce con una crosta caramellata da riempire con cioccolato, frutta o gelato” – dice Daniel, Airbnb Host a Budapest “Le creazioni più tipiche sono gli angeli di ceramica o porcellana che qui sono simbolo del Natale. Tra i prodotti culinari salati provate il lángos, lo street food più diffuso a Budapest: si tratta di un impasto fritto e condito con panna acida e formaggio” – Tibor, Airbnb Host a Budapest. “Adoro i lavori dei giovani artigiani ungheresi, sono ricercati, moderni, ma conservano un pizzico di “ungheresità”! – Ani, Airbnb Host a Budapest. “Consiglio di provare la hornet cake (nido di vespa) una torta ricoperta di noci e caramello. Da bere, invece, assaggiate i vini ungheresi, forse all’estero non si conoscono molto ma sono davvero buoni!” – Katie, Airbnb Host a Budapest. “Da provare le tantissime specialità salate come il gulash, la tradizionale zuppa di carne, il Pecsenye, un mix di carni alla griglia, e ovviamente il Kolbasz, la vera salsiccia ungherese. Come souvenir consiglio di comprare una bottiglia di Tokaji, il tipico vino ungherese” – Gaetano, Airbnb Host a Budapest.

Dresden Striezelmarkt – Dresda, Germania (29 nov - 24 dic) Il Dresden Striezelmarkt (Mercato degli Striezel) in Altmarkt square è il Mercato di Natale più antico della Germania e prende il suo nome dallo Striezel, il tipico pane dolce natalizio, meglio noto come Stollen. “Un famoso dolce tipico natalizio tedesco è il Dresdner Christstollen (o Stollen), un pane dolce ripieno di frutta secca e ricoperto di zucchero a velo. Se si cerca un ricordo, consiglio le Erzgebirge, piccole statuine di legno fatte a mano rappresentanti figure legate al Natale” – Bettina, Airbnb Host a Dresda. “In tutto a Dresda ci sono 12 mercatini di Natale, consiglio di prendere un eTukTuk e visitarli tutti! Per riscaldarsi poi, ordinate un bicchiere di Glühwein (vin brulè). Troverete tantissime bancarelle che lo vendono ma per un’esperienza unica consiglio di fare un salto a Schloss Wackerbarth” – Markus, Airbnb Host a Dresda. “Io vado matta per l’Eierpunsch (letteralmente “punch di uova”), una bevanda a base di vino, uova, zucchero, vaniglia, cannella, chiodi di garofano, te e limone. Consiglio di prendere quella della bancarella di fronte alla chiesa Frauenkirche” – Katja, Airbnb Host a Dresda.

Christmas Markets – Praga, Repubblica Ceca (2 dic - 6 gen) Il più grande Mercato di Natale è quello in Old Town Square. Sulle sue bancarelle, accanto ai prodotti enogastronomici, troverete anche moltissimi oggetti di artigianato locale. “Gli stranieri alle bancarelle di Natale mangiano spesso il Trdelnik, un dolce a forma di cono caramellato, ma non è davvero un dolce della tradizione. Se cercate qualcosa di tipico provate piuttosto i biscotti con marmellata linecká kolečka, oppure i dolcetti di cioccolato Vosí hnízda o i biscotti alla vaniglia Vanilkové rohlíčky” – Sarah, Airbnb Host a Praga. “Abbiamo un’antichissima tradizione nella lavorazione del vetro e nei pizzi, consiglio di comprare una decorazione di Natale in vetro o adornata col nostro pizzo” – Misha, Airbnb Host a Praga. “Cercate sulle bancarelle i prodotti di cosmesi fatti a Karlsbad, una cittadina in Boemia nota per le sue terme. Sono buonissimi!” – Stuart, Airbnb Host a Praga. “Una delle tradizioni più antiche di Praga è quella del teatro delle marionette, se volete portarvi a casa un po’ della magia del nostro Natale comprate una marionetta in legno fatta a mano” – Yves, Airbnb Host a Praga.

Mercatini Di Natale – Bolzano, Italia (23 nov - 6 gen) Immerso nelle Alpi, a Bolzano si trova il Mercatino più celebre del Nord Italia. In inverno qui sentirete profumo di cannella, spezie, legno di montagna e di dolci fatti in casa. “Io consiglierei sicuramente di acquistare dei prodotti tipici, come panto fole fatte a mano, candele e vasi. Ma al mercatino di Bolzano si trovano tantissimi prodotti enogastronomici squisiti come il nostro speck e vini o grappe della provincia” – Manuela, Airbnb Host a Bolzano. “Consiglio sicuramente di provare i nostri prodotti culinari: vin Brulè, Strudel e Brezel!” – Matteo, Airbnb Host a Bolzano.

Christkindelsmärik – Strasburgo, Francia (25 nov - 31 dic) Il nome suona poco francese poiché nasce da un dialetto tedesco antico parlato nel 1500 in Alsazia, ma il Christkindelsmärik (Marché de Noël) è una vera istituzione in Francia, nonché uno dei mercati di Natale più antichi d’Europa. “Se siete amanti dei dolci consiglio di provare i biscotti, sia i Springerle che i Bredele. Tra l’altro al Christkindelsmärik i prodotti culinari hanno prezzi davvero accessibili per cui consiglio vivamente di indulgere in pranzi e merende! ” – Diane, Airbnb Host a Strasburgo. “Se siete in cerca di decorazioni autentiche e di altissima qualità consiglio le palle di Natale in vetro prodotte a Meisenthal, un borgo a pochi chilometri da Saint-Louis eccellenza nella lavorazione del vetro” – Sylvie , Airbnb Host a Strasburgo.

Plaisirs D’hiver – Bruxelles, Belgio (24 nov - 31 dic) Ogni inverno Winter Wonders trasforma la Grand Place di Bruxelles in un luogo magico con le sue luci, la ruota panoramica, le giostre dei cavalli, la pista di pattinaggio, le centinaia di bancarelle e l’enorme albero di Natale. “Provate i prodotti tipici del Belgio come le salsicce, i waffles e i cuberdons (“neuzen” in fiammingo, letteralmente “piccoli nasi”) sono caramelle morbide di color porpora e forma conica ripiene di sciroppo di lamponi. Altra delizia da provare è il “peket”, un liquore locale da bere per riscaldarsi prima di un giro sulla ruota panoramica Ferris Wheel” – Frederic, Airbnb Host a Bruxelles. “Se avete figli non potete non fare una pattinata sul ghiaccio o un giro sulla ruota panoramica. Anche se sembra inconsueto, per brindare al nuovo anno, ordinate sulle bancarelle ostriche e champagne, rimarrete piacevolmente stupiti!” – Anne, Airbnb Host a Bruxelles.

RATHAUSPLATZ – VIENNA, AUSTRIA (17 nov - 26 dic) La piazza del municipio ospita il Wiener Christkindlmarkt, il mercato di Natale più grande di Vienna. Nato a fine 1700, il Christkindlmarkt attrae ogni anno 3.5 milioni di visitatori. “Da provare sicuramente i dolci tipici, come i Lebkuchen, una specie di gingerbread, e i tantissimi tipi di biscotti, come i Weihnachtskekse o gli Spekulatius. Tra le bevande consiglierei invece il punch, molte bancarelle lo servono in una tazza vera e propria per la quale chiedono un piccolo deposito, potete anche scegliere di non restituirla e portarvela a casa come souvenir!” – Christina, Airbnb Host a Vienna. “A Vienna d’inverno può fare molto freddo per cui durante un giro alle bancarelle consiglio di riscaldarvi con del vin brulè o del punch” – Anna, Airbnb Host a Vienna.

