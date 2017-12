tavola di natale

Idee e consigli su come decorare la tavola di Natale

Il pranzo di Natale è alle porte e per portare la gioia a tavola perché non sbizzarrirsi con qualche decorazione più particolare?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2017 - 12:48:56 Letto 481 volte

Il pranzo di Natale è alle porte e per portare la gioia a tavola perché non sbizzarrirsi con qualche decorazione più particolare? Scegli un tema e declinalo in diversi modi. Puoi partire da un colore o da un elemento della natura: candele, bacche, lavanda, e così via.

Vediamo qualche idea su come decorare la vostra tavola.

Il melograno

Sai che il melograno è simbolo di fertilità e abbondanza dai tempi antichi? Lascia qualche frutto sulla tavola: tu e gli invitati potrete condividere i suoi preziosi chicchi durante il pasto. E per ricordare questo frutto coloratissimo... una manciata di perline rosse come decorazione tra un piatto e l'altro: i bambini potranno infilarle in un filo di nylon e portarle a casa.

Come apparecchiare

Al centro il piatto: alla sua sinistra la forchetta e a destra il coltello, con la lama verso l'interno. Il cucchiaio va a destra del coltello, mentre il cucchiaino da dessert in alto, in senso orizzontale rispetto al piatto. Ricordati che non bisogna mai incrociare le posate sporche, basta allinearle sul piatto una di fianco all'altra. I piatti si tolgono da destra e sostituiscono da sinistra con un piatto pulito e nuove posate, portate al tavolo sopra un piatto.

Segnaposto

Rigorosamente in tessuto, legato da un semplice nastro colorato in raso: aggiungi al tovagliolo un bigliettino con il nome dell'invitato ed ecco un grazioso segnaposto. Se desideri lega al nastro un campanellino per deliziare tutti con un trillo di buon umore.

Luci anche a tavola

Non far mancare sulla tavola delle feste le fiamme danzanti delle candele: circondate da una manciata di glitter daranno all'ambiente nuova luce. L'idea in più: inserisci le candele dentro a tanti barattoli vuoti riciclati, riempiti per metà di mais o candido riso.

Il dolce

Posiziona il dolce scelto per concludere il pranzo vicino a una fonte di calore: si scalderà dolcemente. L'alzata sarà perfetta per posizionare il dolce al centro, circondato da un fascio di bacche rosse o lavanda profumata. Un tocco in più? I bastoncini pirotecnici da accendere all'ultimo e portare in tavola a luci spente, tra scintille d'allegria.

Aggiungi una composizione

Allieta la tavola con una composizione: puoi prepararla nei giorni precedenti oppure creare un centrotavola con un piccolo albero di Natale circondato dalle candele. I fiori portano un'aria di allegria immediata: appoggia un germoglio fresco di fianco a ogni piatto, per gli ospiti sarà una deliziosa sorpresa.

Un tocco in più

Se ami cucire confeziona qualche cuore o stella di stoffa, oppure ritaglia una sagoma nel cartoncino da colorare con bagliori dorati e blu notte. Per lasciare un pensiero a ogni invitato. L'idea in più? Ognuno di voi scriverà sul proprio cartoncino un desiderio per il nuovo anno: raccolti tutti insieme, ogni presente estrarrà un augurio dettato dal cuore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!