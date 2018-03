Borsa di studio

Il Corpo Consolare di Palermo istituisce una borsa di studio per chi si laurea con una tesi in materie internazionali

Il Corpo Consolare di Palermo istituisce una borsa di studio per chi si laurea con una tesi in materie internazionali. L’assemblea dei Consoli palermitani.

di Alberto Samonà | Pubblicata il: 01/03/2018 - 14:04:04 Letto 536 volte

Il Corpo Consolare di Palermo attribuirà una borsa di studio di mille euro a uno studente straniero che si laureerà con una tesi di indirizzo internazionale presso l’Università degli studi di Palermo. Per avviare tutte le procedure necessarie, è stato dato mandato a Davide Farina, Console Onorario della Repubblica di Polonia, e ad Antonio Cosenz, Console Onorario del Granducato del Lussemburgo. I dettagli per l’attribuzione della borsa di studio saranno definiti in sinergia con l’Ateneo palermitano.

L’istituzione della borsa di studio è stata decisa nel corso dell’annuale assemblea del Corpo Consolare di Palermo, che si è svolta a Villa Niscemi. L’Assemblea è stata presieduta dal Decano Irene Salcher-Cillari, Console Onorario dell’Austria, affiancata dal Segretario Generale Antonio Di Fresco, Console Onorario della Corea del Sud. Il Corpo Consolare ha, inoltre, dato ufficialmente il benvenuto ai Consoli Generali della Federazione Russa e al Console Generale del Marocco.

Oltre al’approvazione di alcuni aspetti amministrativi si è, inoltre, discusso il programma di alcune delle iniziative che verranno realizzate nel corso dell’anno 2018 ed è stato deliberato che le iniziative culturali dei singoli Consolati saranno promosse e patrocinate dal Corpo Consolare, in modo da poter anche essere inserite nei programmi culturali della città di Palermo.

“Siamo coscienti – spiegano dal Corpo Consolare di Palermo – del ruolo importante che svolge Il Corpo Consolare, oltre che per i servizi che vengono resi ai cittadini stranieri presenti sul territorio siciliano, anche per la grande visibilità che si dà all’Estero alla nostra città. È, infatti, grazie a tutti i Consoli che, spesso, Palermo è stata visitata da personalità straniere, Ambasciatori, Ministri, Capi di Stato, nonché numerosi esponenti del mondo della cultura, dell’arte e dell’economia”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!