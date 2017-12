dialetti

Il dialetto sempre più diffuso tra i giovani: merito di social network e serie tv

Il dialetto attira sempre più giovani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2017 - 14:16:17 Letto 471 volte

Il dialetto attira sempre più giovani. Sei su dieci dicono di utilizzarlo "abitualmente" e si dicono "incuriositi" da quello di altre regioni. È quanto emerge da uno studio di Baci Perugina commissionato per il lancio di una edizione speciale di "Parla come...Baci", per la quale i famosi cioccolatini conterranno frasi in dialetto.

L'indagine è stata condotta su 3.500 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ai quali è stato chiesto che ruolo abbia il dialetto della loro vita. Il 67% degli "incuriositi dal dialetto" ha detto di volerlo imparare "per rafforzare il legame con la propria famiglia", e il 72% si è detto "incuriosito" dai dialetti di altre regioni.

Secondo lo studio, sono dieci le espressioni dialettali più apprezzate dagli italiani:

1) Napoletano- Jamm bell

2) Romano- Daje

3) Siciliano- Talè (in alternativa Camurrìa)

4) Milanese- Va a ciapà i ratt

5) Genovese- Belin

6) Perugino- Gimo cocchi

7) Pugliese- Mo

8) Veneto- Magna e tasi

9) Piemontese- Fuma c’anduma?

10) Toscano- Mi garba

I giovani si sentono incuriositi da altri dialetti per voler scoprire il significato e la storia di alcune espressioni tipiche (59%), che nel corso degli anni si stanno smarrendo. Altro motivo importante è la volontà di andare a conoscere un fenomeno che ultimamente si sta sviluppando su internet (51%). Dal veneto al napoletano, dal milanese al romano, Facebook e Youtube, infatti, offrono personaggi sempre nuovi che utilizzano il dialetto. Si passa dai remake dei film alle parodie delle canzoni fino ad arrivare alle candid camera e alle immagini. Anche se non si tratta del loro dialetto, i ragazzi risultano interessati a qualsiasi tipo di contenuto interessante che il web offre. Inoltre grazie all’avvento di serie tv come Gomorra e Romanzo Criminale e programmi comici come Made in Sud questa molti ragazzi si sentono sempre più incuriositi dalla tradizione dialettale del nostro paese.

“È importante che i giovani mantengano l’uso del dialetto, in quanto le lingue locali rappresentano un patrimonio culturale rilevantissimo -afferma Riccardo Regis, professore associato di Dialettologia Italiana all’Università degli Studi di Torino-. I dialetti, infatti, costituiscono un patrimonio immateriale di grandissimo rilievo che può aiutarci a meglio interpretare la realtà circostante, dalle tradizioni locali ai nomi di luogo. Se in molti casi i ragazzi utilizzano forme dialettali appartenenti ad altre realtà, ciò è dovuto alla forza di diffusione dei media (come la radio e la televisione). Rispetto al passato il futuro del dialetto è da considerarsi più roseo, essendosi ormai stabilizzato, secondo i dati ISTAT, l'uso congiunto di italiano e dialetto in famiglia”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!