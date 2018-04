scuola

Il genitore che denigra l'insegnante deve risarcirgli i danni: la decisione della Cassazione

I genitori non possono denigrare gli insegnanti, altrimenti saranno costretti a risarcirli. È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza del 12 aprile che ha accolto il ricorso di una maestra vittima di una campagna denigratoria da parte di alcuni genitori.

Durante una riunione a cui partecipavano insegnanti e genitori, uno di loro aveva definito l’insegnante – una docente di scuola elementare – “un mostro” e un “soggetto poco raccomandabile” e nei mesi successivi aveva anche mandato due lettere e un fax alla direttrice dell’istituto con un contenuto fortemente critico verso l’operato della maestra. Tutto questo non era bastato ai giudici di merito per accogliere la richiesta di risarcimento danni della maestra, respinta sia in primo grado sia in appello, per l’assenza della prova della lesione alla reputazione dell’insegnante. Di diverso avviso la Cassazione che non solo vede la campagna denigratoria nello specifico, ma la vede anche generalizzata nell’attuale momento storico.

I giudici della terza sezione civile, pur precisando che non è loro compito, sindacare “sul piano etico e sociale, il comportamento dei consociati in una determinata epoca storica”, qualche considerazione la fanno, anche ai fini dell’entità del risarcimento. Il giudice civile ricorda che la dimensione della giurisdizionale non è asettica né avulsa dalla realtà, per questo il giudice civile non può ignorare “il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non solo verbale, nel quale vivono oggi coloro a cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime generazioni”. Per la Cassazione il danno c’è e va ora liquidato tenendo conto del “grave e duraturo sentimento sul piano emotivo e relazionale, di disistima, di vergogna e di sofferenza del soggetto leso”.

