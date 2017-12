natale

Il Natale a Palermo che di natalizio ormai ha poco

Natale è vicino, lo sappiamo perché a ricordarcelo è il calendario.

Ma di fatto in città e nei nostri cuori non è più la “Festa” di un tempo, quando scendevamo in Centro per fare i classici giri per gli acquisti per i regali natalizi. Oggi dove sono i negozi? Se scendiamo in Centro troviamo tante e anche troppe ''saracinesche abbassate'', perché oggi gli acquisti li facciamo on-line, a discapito degli gli imprenditori che non riescono a sostenere le spese per portare avanti la propria attività, a discapito di tutti quei dipendenti che dopo tanti anni hanno perso il lavoro e spesso anche la speranza di poterne trovare uno nuovo.

Abbiamo visto spegnere le insegne di attività che hanno fatto la storia della nostra città e con loro si sta spegnendo la bellezza di poter toccare con mano il regalo da acquistare e di farsi consigliare dal commesso che prima guidava i nostri acquisti, la bellezza di farsi una passeggiata e guardare le vetrine in compagnia di amici, mariti, mogli e figli, la bellezza del contatto umano e della ricerca immersa nelle luci del Natale che illuminavano le strade di Palermo.

Anche le famiglie sono cambiate e soprattutto frammentate perché i figli per amore di costruirsi un futuro devono andare fuori e lasciare le proprie radici, quando prima era una scelta andare fuori, oggi è diventata, in molti casi, l’unica soluzione.

Abbiamo perso e forse dimenticato, per via della vita frenetica che conduciamo, il sapore che tutto questo aveva e che in qualche modo infondeva gioia e serenità.

In compenso cosa abbiamo? Gli smartphone, i siti di acquisti on-line, le smart-tv, tutti beni materiali che ci hanno fatto perdere il contatto con la realtà, che ci allontanano dalle nostre famiglie, dai nostri amici, dal gusto di una passeggiata, di un panorama e della condivisione (quella del mondo reale).

Il sindaco Orlando, venerdì, alle 17.30, accenderà “l’albero dei desideri”, un albero molto criticato perché spoglio e povero di addobbi. Mi viene da pensare che questo albero è semplicemente lo specchio del nostro tempo, delle difficoltà che stiamo vivendo e che dobbiamo affrontare.

