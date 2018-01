giustizia

Il senso di giustizia si riconosce già a 6 anni

Piccoli ma già con il senso della giustizia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2018 - 18:11:26 Letto 343 volte

Piccoli ma già con il senso della giustizia. I bambini di 6 anni vogliono veder puniti i colpevoli, e questo anche se costerà loro qualcosa. A scoprirlo è uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour. Il risultato della ricerca, condotta dal team di Natacha Mandes e Nikolaus Steinbeis del Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences di Lipsia, getta nuova luce sull'evoluzione delle punizioni come strumento per rinforzare le norme sociali e assicurare la cooperazione.

Precedenti ricerche avevano mostrato che gli esseri umani e alcune specie animali subiscono uno stress se vedono qualcun altro che viene minacciato. Ma gli adulti hanno anche mostrato sentimenti positivi quando questa minaccia è percepita come una punizione meritata per un'azione crudele o antisociale. Il team ha condotto un nuovo esperimento su bimbi e scimpanzé. Ai partecipanti è stato presentato un personaggio che condivideva giochi e cibo (amichevole) e uno che non lo faceva (antisociale). Poi i due personaggi venivano puniti lontano dalla vista di bimbi e animali, che però potevano “pagare” (in giochini o in attività fisica) per assistere alla punizione.

Ebbene, i ricercatori hanno scoperto che sia gli scimpanzé che i bimbi di 6 anni - ma non quelli di 4 o 5 anni - erano più motivati a vedere estranei “cattivi” puniti, rispetto ai tipi amichevoli. Il risultato, secondo gli studiosi, sottolinea l'importanza dei 6 anni nello sviluppo cognitivo ed emozionale umano, quando i bambini arrivano a sacrificare qualcosa nell'interesse della correttezza. Il fatto che questa motivazione a vedere una giusta punizione sia condivisa dagli scimpanzè può suggerire la profondità delle radici di questa strategia nel corso dell'evoluzione umana.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!