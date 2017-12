violenza sulle donne

Iniziative, incontri e dibattiti per la ''Giornata Internazionale contro violenza sulle donne''

Nella ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2017 - 17:03:03 Letto 461 volte

Nella ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Università degli Studi di Palermo organizza, in collaborazione con la Polizia di Stato, Questura di Palermo, quattro giornate dedicate a questo tema con la finalità di sensibilizzare gli studenti su un problema, quello della violenza sulle donne, che investe così prepotentemente la società civile contemporanea.

Il percorso di presa di coscienza dell’universo femminile prende il via mercoledì 22 novembre, alle 14.00, nell’Aula Magna dell’Edificio 15,viale delle Scienze, con l’incontro “Educazione e comunità. La donna come capro espiatorio”. A introdurre l’iniziativa i saluti istituzionali del Rettore, prof. Fabrizio Micari, del Questore di Palermo, Renato Cortese, della Direttrice del Dipartimento Culture e Società, Maria Concetta Di Natale, della Presidente Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio. Intervengono Licia Adalgisa Callari, Gioacchino Lavanco e Cinzia Novara, Università di Palermo, e la giornalista Fernanda Di Monte.

Giovedì 23 novembre, alle 14.00, nell’Aula Magna dell’Edificio 15, viale delle Scienze, incontro sul tema “Teatro ed emozioni - Donna, ambiguo malanno” con gli interventi di Filippo Amoroso, Università di Palermo, e di Gianfranco Perriera, regista e autore teatrale. Leggono i brani Elena Pistillo e Sabrina Recupero.

“Violenza e diritti - Woman in the Nigger of the World” è il tema del terzo incontro in programma venerdì 24 novembre, alle 8.00, nell’Aula Magna dell’Edificio 12, viale delle Scienze, con gli interventi di Alessandra Dino, Università di Palermo, Mirella Agliastro, Corte di Cassazione, Maria Grazia Patronaggio, Associazione Onlus Le Onde Palermo, Giorgia Righi, Procura della Repubblica Palermo, Rosaria Maida, Questura di Palermo e di Pamela Villoresi, Attrice.

A concludere l’iniziativa la Premiazione del concorso di scrittura per il teatro “Donna vittima perfetta”, sabato 25 novembre, alle 17.00, nell’Auditorium Rai, viale Strasburgo, 19, con il coordinamento di Fernanda Di Monte, giornalista, i saluti di Fabrizio Micari, Rettore Università di Palermo, Renato Cortese, Questore di Palermo, Maria Concetta Di Natale, Direttrice Dip. Culture e Società e Salvatore Cusimano, Rai. Intervengono Licia Adalgisa Callari, Università di Palermo e Gianfranco Perriera, regista e autore teatrale. Leggono i testi Roberto Burgio, Elena Pistillo, Sabrina Recupero. Premia Pamela Villoresi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!