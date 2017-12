unicef

Inquinamento, Unicef: ''17 milioni di bambini respirano aria tossica''

Sono circa 17 milioni i bambini con meno di un anno di età che vivono in aree in cui l'inquinamento atmosferico è almeno sei volte superiore ai limiti internazionali stabiliti dall'Oms.

Sono circa 17 milioni i bambini con meno di un anno di età che vivono in aree in cui l'inquinamento atmosferico è almeno sei volte superiore ai limiti internazionali stabiliti dall'Oms. È l'allarme lanciato dall'Unicef, che sottolinea come i piccoli respirino aria tossica che mette potenzialmente a rischio il loro sviluppo cerebrale. Oltre tre quarti, circa 12 milioni, vivono in Asia meridionale.

"Le sostanze inquinanti non solo danneggiano i polmoni in via di sviluppo nei bambini, ma possono compromettere permanentemente il loro sviluppo cognitivo e quindi il loro futuro", ha dichiarato Anthony Lake, direttore generale dell'Unicef, secondo cui "proteggere i bambini dall'inquinamento atmosferico significa salvarli, ridurre i costi dell'assistenza sanitaria, incrementare la produttività e creare un ambiente più sicuro e pulito per tutti". Lo studio mostra che l'inquinamento atmosferico, così come nutrizione e stimoli non adeguati, oltre all'esposizione alla violenza durante i primi mille giorni di vita, possono avere impatti sullo sviluppo della prima infanzia. Le particelle di inquinamento ultrasottili sono così piccole da poter entrare nel flusso sanguigno, arrivare al cervello e danneggiare la barriera ematica cerebrale causando infiammazioni.

Alcune particelle di inquinamento, come il particolato ultrafine di magnetite, possono introdursi nell'organismo attraverso i nervi olfattivi e l'intestino e, a causa della sua carica magnetica, creare stress ossidativo, causa di malattie neurodegenerative. I bambini, spiegano i ricercatori, sono molto più vulnerabili all'inquinamento perché respirano più rapidamente rispetto agli adulti e perché le loro difese fisiche e il sistema immunitario non sono pienamente sviluppati.

L'Unicef elenca inoltre alcune azioni per ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico sullo sviluppo cerebrale dei bambini. Azioni che anche i genitori possono compiere per ridurre l'esposizione dei bambini a casa a vapori nocivi prodotti da tabacco, stoviglie e riscaldamento a combustione. Un altro punto riguarda l'investimento in fonti di energia pulite e rinnovabili per sostituire i combustibili fossili. E ancora: garantire un accesso economicamente sostenibile al trasporto pubblico, aumentare gli spazi verdi nelle aree urbane e garantire migliori opzioni per lo smaltimento dei rifiuti.

Secondo l'Unicef, ridurre l'esposizione dei bambini ad agenti inquinanti e le fonti di aria inquinata è possibile conoscendo innanzitutto la qualità dell'aria che viene respirata. "Nessun bambino dovrebbe respirare aria pericolosamente inquinata e nessuna società può permettersi di ignorare l'inquinamento atmosferico", ha concluso Lake.

