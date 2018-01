scuola

La buona scuola e la scuola presa sul serio...

Una foto che ha fatto il giro del mondo: è quella di Wang Manfu, un bambino di dieci anni che ha percorso 4 chilometri a 9 gradi sottozero per andare a scuola.

È stato ribattezzato “fiocco di neve” dai suoi compagni, che hanno riso vedendolo entrare in classe stremato dal freddo e con le mani congelate! La foto è stata ripresa anche dai giornali e dalle tv di casa nostra, legati al carrozzone politico che governa il Paese, ma solo per evidenziare la stridente contraddizione tra una Cina in cui esistono notevolissime sacche di povertà e una ricchezza che la pone ai vertici delle grandi potenze economiche! Nessuna parola sui sacrifici di un bambino, uno dei milioni di bambini, che ama la scuola e ha voglia di studiare, a tutti i costi per il suo futuro!

Una informazione sempre più serva del potere non denuncia i mali della nostra scuola solo per non fare un torto a chi la tiene al guinzaglio! Una buona scuola che di buono non ha nulla! E non è nemmeno scuola, se gli alunni devono essere promossi perché la bocciatura significa fallimento del ruolo dell'insegnante, gli insegnanti devono subire le offese e le mortificazioni di alunni indisciplinati e somari che sanno di essere promossi grazie a regole che hanno stravolto il concetto di insegnamento; i genitori difendono i figli a spada tratta e si scagliano contro gli insegnanti mandandoli all'ospedale, giustificando il loro operato e ribadendo davanti alla tv di avere agito con coscienza; i dirigenti scolastici tollerano il bullismo per il buon nome della scuola, schierandosi apertamente dalla parte dei genitori se i loro figli vengono rimproverati per colpe gravi; gli alunni fumano gli spinelli in bagno e replicano risentiti e in malo modo ai rimproveri del personale non docente; e poi, progetti fasulli, per fare studiare sempre meno anche chi ha voglia di imparare qualcosa, su tutti quello sulla legalità, che di legalità non ha nulla visto che si procede a promozioni illegali di massa equiparando ai meritevoli anche chi per tutta la carriera scolastica non ha toccato i libri!

Se questa è la buona scuola che viene decantata dai politici, ma penalizza i volenterosi, mortifica gli insegnanti che fanno il loro dovere, manda in ospedale i professori che si rendono responsabili di avere rimproverato gli alunni, che scivola sempre più verso la diseducazione, e non ha nulla da mostrare come esempio, allora quel bambino cinese è un eroe!

Certo, in Italia nessun bambino a quell'età si sarebbe sognato di percorrere a piedi, sotto la neve, quattro chilometri per non mancare alle lezioni. Scuolabus, o genitori che lo avrebbero portato in auto, questa è la regola che vige nella nostra società. Ma sarebbe stato sempre meglio dichiarare un allerta meteo per farlo rimanere a casa!

E allora “fiocco di neve” merita di essere additato come esempio, per dare una sterzata alla nostra scuola e rimetterla sui binari della legalità. Una buona scuola deve garantire la preparazione, non la promozione a tutti i costi, anche agli asini. Una buona scuola deve reggersi su pilastri che siano certezza per il futuro, e che plasmino la società del domani, non sfornare diplomi per tutelare il ruolo del dirigente!

Se poi quel bambino deve essere solo la scusa per mostrare ai lettori e al popolo una Cina opulenta che non si accorge (ma lo sa benissimo...) che nel suo territorio ci sono milioni di poveri, allora rendiamoci conto che viviamo in una società miope, sapientemente manipolata da certi pennivendoli al servizio del più forte, che pensa a criticare gli altri, e non a riconoscere il fallimento della nostra politica scolastica.

E se c'è chi si è trasferisce in altri paesi per avere un futuro, non lamentiamoci! Teniamoci invece, e ben stretti, tutti gli altri che non hanno né la voglia né la possibilità di espatriare, e che ancora sperano di fare qualcosa per il loro paese. Non accorgendosi che fra di loro ci sono anche i somari, i peggiori, per i quali si aprono le prospettive di carriera. E casualmente ci accorgiamo che si tratta di quelli promossi anche senza avere studiato!

