''La Ciocco latta che fa bene'': l'iniziativa per l'Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2017 - 18:11:13 Letto 604 volte

Si rinnova l’appuntamento annuale, in occasione delle feste natalizie, con l'iniziativa "La Ciocco latta che fa bene" in favore dell'Oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera Civico.

La raccolta fondi è organizzata dall'Aslti, l'Associazione siciliana per la lotta alle leucemie infantili e i tumori dell'infanzia.

Per tre domeniche, oggi 26 novembre, il 3 e il 10 dicembre, in via Libertà, angolo via Mazzini, i cittadini palermitani potranno acquistare un presepe di cioccolata. Come lo scorso anno, il presepe e' contenuto in una scatola di latta impreziosita dal contributo di un artista palermitano, Nino Parrucca, che ha dipinto sulle scatole la Natività'.

Sono state oltre 10 mila le scatole acquistate dai palermitani nella precedente gara di solidarietà.

Con dieci euro è possibile scegliere tra il presepe di cioccolato al latte o fondente, o i torroncini, sostenendo così le attività e i servizi offerti dai volontari nell'unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico, diretta da Paolo D'Angelo.

"Contiamo di ripetere il successo dell’iniziativa dello scorso anno - sottolineano Giuseppe Lentini, presidente dell'Aslti e Ilde Vulpetti, direttrice dell'area operativa- gli aiuti che i cittadini e gli artisti come Nino Parrucca ci offrono, in occasione delle nostre raccolte fondi, consentono di proseguire e consolidare le attività che da oltre vent’anni portiamo avanti all’Ospedale Civico di Palermo con la collaborazione delle famiglie dei nostri pazienti, bimbi e adolescenti provenienti da tutta la Sicilia che meritano di vivere l’ospedale come fosse la loro casa".

Le scatole con il presepe di cioccolata sono disponibili anche nel punto vendita di Nino Parrucca, in via Riccardo Wagner,a Palermo.

"Sono fiero di sostenere questo importante progetto di solidarietà per i bambini dell'Oncoematologia per il secondo anno consecutivo - afferma Nino Parrucca- esprimo apprezzamento anche per i risultati concreti che ne derivano in termini di miglioramento dell’assistenza e della qualità di vita dei pazienti".

