La violenza sulle donne colpisce anche le più giovani: schiaffi, gelosia e vendetta

La violenza sulle donne può assumere molte forme diverse: schiaffi, insulti, gelosia e atteggiamenti ossessivi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2017

La violenza sulle donne può assumere molte forme diverse: schiaffi, insulti, gelosia e atteggiamenti ossessivi. Ma l’amore malato non è soltanto una prerogativa degli adulti, ma sempre più spesso colpisce anche le più giovani. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Skuola.net ha chiesto a 7mila ragazzi (di ambo i sessi) come vivono il rapporto con il partner, facendo emergere una situazione piuttosto allarmante.

Partendo dai maschi, tra i giovanissimi, 1 su 5 ( il 20%) ha alzato almeno una volta le mani su una ragazza (il 5% anche più di una volta), e più di un ragazzo su 3 racconta di aver insultato pesantemente una coetanea durante un litigio (il 5% lo fa di frequente). Ma le coetanee si difendono eccome: circa 3 ragazze su 10 (28%) ammettono di aver picchiato il proprio fidanzato al culmine di una discussione (il 6% più di una volta). Aggressività che torna anche se ci si ferma alle parole: quasi la metà (42%) si lascia andare a insulti pesanti nei confronti del partner (per il 9% è quasi un’abitudine).

La conseguenza è una certa accettazione di questi episodi. Ad esempio, di fronte a uno schiaffo da parte del fidanzato, il 30% delle intervistate è disposta a perdonare a patto che non succeda più; il 3% addirittura lo giustifica; solo il 67% lo lascia. Laddove lui si limita a scenate di gelosia, la soglia di tolleranza sale ulteriormente: il 53% delle ragazze non chiude la storia (il 42% perché è convinta di poterlo cambiare, l’11% addirittura perché pensa che la gelosia sia una dimostrazione d’amore).

La fonte di questa escalation di violenza potrebbe essere proprio la gelosia, molto accentuata in entrambi gli universi. Tra i maschi, la quota di quanti confessano di essere particolarmente gelosi della fidanzata è del 18%, del 21% tra le femmine. La manifestazione più esplicita di questo è il divieto di frequentare determinate persone (per il 13% dei gelosi, sia tra i ragazzi che tra le ragazze, e la prima cosa da fare). Tanti, invece, vogliono sapere in qualsiasi momento dove (e con chi) si trova il partner (9% tra i maschi, 14% tra le femmine). Tra i comportamenti tipicamente maschili c’è il voler imporre il modo di vestirsi e di truccarsi (6%). Tra quelli prerogativa delle ragazze la pretesa di controllare il telefono e il computer del fidanzato (9%). Ma qualcuno si spinge oltre: il 5% dei ragazzi intervistati li mette in pratica tutti quanti.

E se, invece, uno dei due decidesse sul serio di troncare il rapporto? C’è un 9% del campione maschile che tenterebbe di farla pagare. Le opzioni più gettonate? Atti vandalici sulle sue cose (33%), violenza fisica (17%) e minacce di mettere su Internet foto e video intimi (17%). Molte ragazze rinunciano a difendersi Laddove sono successe cose del genere la risposta è stata piuttosto “morbida”. Di fronte a comportamenti ossessivi dopo la fine della relazione – come chiamate e messaggi a ripetizione – 1 su 4 non ha fatto niente (il 49%, però, ha chiesto e ottenuto che smettesse; all’8% è bastato l’intervento delle famiglie; al 17%, invece, è servita una denuncia o una segnalazione). Mentre nel caso di “revenge porn”? A non prendere provvedimenti è stato ben il 30% delle vittime (il 23%, invece, ha chiesto e ottenuto la rimozione dei contenuti; un altro 23% ha dovuto coinvolgere i genitori; il 24% è dovuta ricorrere alla segnalazione o alla denuncia). Perché, però, le altre non hanno fatto nulla? Il 31% lo ha ritenuto inutile, il 23% per la vergogna, il 14% perché non sapeva come muoversi.

Le ritorsioni, tuttavia, appartengono anche all’universo femminile. Se, infatti, vengono lasciate contro la loro volontà, una buona quota di ragazze (7%), progetta la vendetta. Le loro armi preferite? In vetta c’è ancora il danno alle cose dell’ex fidanzato (13%) ma prende quota l’ipotesi di mettere in giro brutte voci su di lui (12%), senza dimenticare la messa online di materiale “piccante” (7%).

