Le donne sono più a proprio agio degli uomini nell'essere single.

Le donne sono più a proprio agio degli uomini nell'essere single. I dati arrivano dall'agenzia di ricerca Mintel e parlano chiaro: il 61% delle donne single sono felici della propria situazione sentimentale, contro il 49% della loro controparte maschile. La ricerca ha inoltre evidenziato come il 75% delle donne single nello scorso anno non abbia attivamente cercato una relazione, quasi il 10% in più rispetto agli uomini.

L'evidenza statistica sarebbe dovuta, dicono dalla Mintel, alla maggiore difficoltà di portare avanti una relazione, che grava maggiormente sulle spalle della partner femminile. "Le prove ci dicono che le donne passano più tempo a svolgere faccende domestiche rispetto agli uomini - è il commento di Emily Grundye al Telegraph, professoressa all'università dell'Essex - e credo che curino molto di più l'aspetto emotivo della relazione".

Dalle spese per la cura del proprio aspetto esteriore alla quantità di tempo passato a cercare di risolvere liti e problemi relazionali, essere una donna impegnata in una relazione eterosessuale è insomma un vero e proprio lavoro a tempo pieno. "E inoltre le donne sono semplicemente più felici degli uomini ad essere single - scrive Rachel Hosie sull'Independent - Siamo più brave a socializzare e abbiamo maggiori probabilità di avere amici stretti in grado di aiutarci nei momenti di bisogno".

C'è anche un altro aspetto da valutare: quello della donna single è uno stigma che sta lentamente, ma inesorabilmente sparendo. Essere una donna single, oggi, può davvero essere considerata una scelta.

